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Оплатить покупки в Турции теперь можно будет с помощью QR-кодов Сбера, ВТБ и MTC

Оплата QR-кодом будет приниматься с конца марта во всех торговых точках и ресторанах Турции, где поддерживается этот способ платежа

Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в «СберБанк Онлайн». Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта, - сообщили нам сегодня в пресс-службе финансового холдинга.

Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.

Чтобы совершить оплату, достаточно будет открыть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж.

Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

Ранее Сбер успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год — расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.

Банк ВТБ вчера также сообщил о запуске с 12 марта оплаты покупок в магазинах на всей территории Турции по QR-коду. В сообщении отмечается, что для оплаты необходимо навести камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей, отмечает банк.

"МТС" также в среду запустила оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду (TR QR). Физлица могут совершать платежи с помощью приложения Мой МТС без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту, сообщила компания.

Как мы сообщали ранее, по данным агрегатора туров «Слетать.ру», уровень спроса на майские праздники в этом году на 18% больше, чем в аналогичный период годом ранее. В топе продаж Турция (40%), Египет (15%), ОАЭ (8%), Таиланд (4%).

При этом, как заметили в «Слетать.ру», по отдельным странам рост числа заявок двукратный. Например, в Турцию их стало в 1,8 раза больше, в Египет – в 2,3 раза, в ОАЭ – в 2 раза.

Средняя продолжительность отдыха не изменилась – 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева также уверена, что лидером на майские будет Турция.

«В Турцию поставлено много чартерных рейсов, объем продаж в 2,7 раза превышает прошлый год. При этом, как и на лето, средняя продолжительность отдыха в мае - 9 дней», – рассказала она.

/TOURBUS.RU

