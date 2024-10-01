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12 марта
На Eхро-2025 в Японии ждут 28 млн посетителей
Всемирная выставка Expo-2025 пройдет с 13 апреля по 13 октября в японском городе Осака
Всемирная выставка Expo-2025 пройдет в этом году с 13 апреля по 13 октября в японском городе Осака с участием 161 страны и региона, общее число посетителей, как ожидается, составит 28 млн человек, сообщают организатор форума международное выставочное бюро (BIE) и «Интерфакс».
Страны и компании представят последние достижения робототехники, искусственного интеллекта, биоинженерии. Большой раздел будет посвящен городам будущего – инновациям в урбанистике и инфраструктуре.
Так что, вполне возможно, к лету мы получим уже вполне ощутимый поток в Осаку на Expo", - пояснил гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов.
Перед голосованием в 2018 году французские власти сняли кандидатуру Парижа из-за финансовых проблем, а из трех оставшихся претендентов была выбрана Осака. Екатеринбург занял второе место.
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