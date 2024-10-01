На Eхро-2025 в Японии ждут 28 млн посетителей

Всемирная выставка Expo-2025 пройдет в этом году с 13 апреля по 13 октября в японском городе Осака с участием 161 страны и региона, общее число посетителей, как ожидается, составит 28 млн человек, сообщают организатор форума международное выставочное бюро (BIE) и «Интерфакс».



"Тема выставки 2025 года – "Проектирование общества будущего для нашей жизни". А ее подтемы – "Спасение жизней", "Расширение прав и возможностей" и "Объединение". На Expo будет ставиться вопрос "Что такое счастливый образ жизни?" и как соединить его с такими социальными проблемами, как экономическое неравенство, обострение конфликтов, а также с развитием технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, увеличивающие продолжительность жизни", - говорится в сообщении.



Выставка пройдет на искусственном острове Юмешима в Японском море возле набережной Осаки на площади 155 гектар. В центре форума расположатся павильоны страны и регионов, а вокруг – водоемы и зеленые насаждения.

Страны и компании представят последние достижения робототехники, искусственного интеллекта, биоинженерии. Большой раздел будет посвящен городам будущего – инновациям в урбанистике и инфраструктуре.



Как сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров, россияне не едут в Японию специально для посещения выставки, но многие туристы, отправляющиеся в страну в ближайшее время, знают об открытии Expo-2025 и сами приобретают входные билеты.



"Если предлагаются билеты на Expo в рамках уже запланированного тура, люди с удовольствием соглашаются. В свое время мы были официальным партнером Expo-2021 в Дубае и по опыту знаем, что интерес к такого рода мероприятиям появляется не сразу, он постепенно растет уже после открытия выставки и появления интересных публикаций, фотографий, впечатлений побывавших на ней знакомых и друзей.

Так что, вполне возможно, к лету мы получим уже вполне ощутимый поток в Осаку на Expo", - пояснил гендиректор туроператора "АРТ-Тур" Дмитрий Арутюнов.



Выставка Expo проходит раз в пять лет в разных странах с 1851 года. Предыдущая выставка должна была начаться в октябре 2020 года в Дубае, но из-за пандемии была отложена на год. При этом организаторы сохранили название Expo-2020.



Заявку на проведение выставки 2025 года первой подала Франция в 2016 году, позже заявились Баку, Осака и Екатеринбург.

Перед голосованием в 2018 году французские власти сняли кандидатуру Парижа из-за финансовых проблем, а из трех оставшихся претендентов была выбрана Осака. Екатеринбург занял второе место.

/TOURBUS.RU