Эксперты: Спрос на туры в Иран перестал расти

Несмотря на наличие прямых рейсов, интересное историческое наследие и самобытную культуру, спрос на туры в Иран в России практически перестал расти. Этой весной продажи не превышают показателей 2024 года, хотя с апреля в стране наступает высокий сезон для экскурсионных поездок.

Отчасти продолжает негативно влиять новостной фон, связанный с палестино-израильским конфликтом. Но главная причин, как считают эксперты Российского союза туриндустрии, недостаточное продвижение направления на российском рынке, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Спрос на Иран этой весной остается на уровне прошлого года, да и в 2024 особого роста мы не наблюдали. Направление не падает, но и не растет, хотя Ирану есть, чем заинтересовать туриста: это и потрясающая архитектура, мечети – то, ради чего наши соотечественники обычно едут в Бухару и Самарканд, и искусство замечательных иранских мастеров. Да и люди там очень дружелюбные, гостеприимные, рады гостям из России.

К сожалению, после обострения израильско-палестинского противостояния новостной фон по стране чаще негативный. В этой связи я бы советовал туристам меньше доверять желтой прессе», – отмечает генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт связывает стагнацию с отсутствием общей стратегии продвижения и рекламы направления на российском рынке. По его словам, туроператор самостоятельно занимается продвижением Ирана совместно с авиакомпанией Mahan Air и принимающими партнерами.

«Конечно, Иран проигрывает в этом вопросе ближневосточным странам. Помимо рекламы, россиянам нужна еще правдивая информация о стране. Направление доступно по стоимости: недельная экскурсионная поездка в Тегеран обойдется порядка 100 тыс. рублей на человека со всеми экскурсиями, перелетом и размещением, за такие деньги практически не купишь хороший экскурсионный тур в другие страны.

Есть там и хорошие горнолыжные курорты. Перелет выйдет около 30 тыс. рублей», – уточнил г-н Арутюнов.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова согласна с тем, что более активное продвижение направления стимулировало бы спрос.

«В своей нише Иран востребован, это интересная страна и турпоток туда стабильный. Однако не стоит забывать, что основной запрос у россиян ввиду короткого лета – море или возможность совмещать экскурсионные поездки с пляжным отдыхом.

Это ограничивает возможности роста непляжных направлений», – заметила она

Г-жа Иванова добавила, что сейчас поступают запросы от индивидуальных туристов на апрель и майские праздники, в основном, это экскурсионные и паломнические туры и оздоровление.

В компании «Ванд» Иран продается ровно, но есть локальный всплеск спроса на майские праздники. В целом на весну бронирований немного.

«Особых изменений в продажах не заметили – все же направление еще не вполне оправилось после обострения регионального конфликта. Бронируют на два месяца вперед. Наши туристы летают, в основном, «Аэрофлотом». Большинство выбирают тур Кашан – Исфахан – Йезд – Персеполис – Шираз – Тегеран, есть единичные запросы на тот же маршрут с добавлением обзорных экскурсий по островам Кешм и Ормуз.

Радует, что последние два года иранские партнеры не поднимают цены», – сообщила заместитель директора Светлана Кречкина.

По данным компании ITM group, спрос на туры в Иран за год вырос на треть, глубина продаж составляет 2-3 месяца. Оператор держит блоки мест на рейсах Mahan Air в Тегеран.

«Массовым направлением Иран назвать пока трудно, в основном туда едут небольшие группы. Туристов интересуют экскурсионные туры от недели и более.

На фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке туры в Иран набирают популярность, но страна нуждается в более активной PR-кампании на российском туррынке», – отмечает руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлия Соколова.

/TOURBUS.RU