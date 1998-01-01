Новости Северная Корея примет активное участие в выставке MITT 2025 DPRK Tourism и компания «Проект Пхеньян» проведут на выставке презентацию туристических возможностей необычной страны

Как сообщили нам организаторы выставки MITT, Северная Корея примет активноеи участие в главном туристическом форуме весны. Как напоминают в пресс-службе, Северная Корея — это страна, которая до сих пор остается загадкой для многих путешественников, но именно в этом и заключается ее особая привлекательность. КНДР — это не только политические новости, которые часто мелькают в СМИ. Это страна с потрясающей природой, которая поражает своим разнообразием. Здесь вы найдете горные хребты, покрытые густыми лесами, живописные долины, кристально чистые озера и реки, а также уникальные природные заповедники. Одним из самых известных природных объектов является гора Пэктусан, которая считается священной для корейского народа. Это место, где, согласно легенде, зародилась корейская нация. Вулканическое озеро Чхончи, расположенное на вершине горы, — это настоящее чудо природы, которое стоит увидеть своими глазами. КНДР богата не только природными, но и историческими достопримечательностями. В рамках презентации мы покажем вам древние города, которые хранят в себе многовековую историю. Например, город Кэсон, который был столицей государства Корё (918–1392 гг.), включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете увидеть древние храмы, королевские гробницы и другие памятники архитектуры, которые рассказывают о богатом прошлом Кореи. Пхеньян, столица КНДР, — это современный город с уникальной архитектурой, где прошлое и настоящее тесно переплетаются - монумент идей чучхе, Триумфальная арка, Музей корейской революции и многое другое. Каждое из этих мест имеет свою историю и символическое значение для жителей страны. Корея — это страна с богатой культурой и традициями, которые уходят корнями в глубь веков. Посетители выставки узнают, как корейцы сохраняют свои обычаи, как отмечают национальные праздники и какие искусства развиваются в стране. Многие считают, что туризм в КНДР ограничен, но это не так. Компания «Проект Пхеньян» специализируется на организации туров, которые позволяют путешественникам безопасно и комфортно познакомиться с этой удивительной страной. Презентация DPRK Tourism & компании «Проект Пхеньян» — это отличная возможность узнать больше о Северной Корее, ее культуре, истории и природе. Дата и место проведения презентации: 18 марта 2025, зал «Дежнёв», 15.00 Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: пресс-служба MITT





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