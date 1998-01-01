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12 марта
Туроператоры: «Паниковать по поводу получения британских виз не стоит»
Эксперты опровергли информацию ряда СМИ о «резком ухудшении ситуации с записью и получением британских виз»
Как сообщает сегодня АТОР, в компании BSI Group опровергают информацию ТГ-каналов и других ресурсов о резком ухудшении ситуации с записью и получением британских виз.
В туроператорской компании характеризуют текущее положение с визами в Великобританию и другие страны Европы как «штатное» и «предсказуемое» в связи с приближением майских праздников и летнего сезона.
«Паниковать не нужно ни туристам, ни турагентам. Есть дни, когда слоты на подачу документов в наличие, а есть периоды, когда их нет. Например, еще на прошлой неделе не было слотов в визовый центр Испании, а сегодня они в доступе, и мы записываем на подачу документов наших туристов. На данный момент открытых слотов на подачу в визовые центры Великобритании нет, хотя еще в начале марта они были.
Ситуация динамичная, а это значит, что очередная порция слотов в британский визовый центр в Москве все же появится в ближайшие дни. Ждем открытия записи на апрель, но эти визы, с учетом сроков рассмотрения в 2 месяца, будут уже на июнь», – прокомментировала директор по рекламе и PR компании BSI Group Иветта Вердиян.Все поездки в Европу лучше планировать минимум за 2 месяца
Эксперт подчеркивает: если туристы планируют путешествие в европейские страны, им нужно иметь запас по времени, как минимум, 1,5-2 месяца. За этот период путешественники успеют получить визу, забронировать тур и приобрести авиабилеты на нужные даты.
«Записываться на подачу документов на визу надо заблаговременно. Получение европейских виз в 2025 году происходит по тем же алгоритмам, что и в доковидные годы. Просто сейчас на это нужно больше времени», – подчеркивает Иветта Вердиян.
По итогам 2024 года Россия оказалась на 11 месте по количеству поданных заявок на визы в Великобританию (почти 44,5 тыс.). В итоге 88% заявителей из РФ (почти 39,4 тыс.) получили визу. Доля отказов составила 12%, что почти в два раза меньше, чем было в 2023 году (23%).
В прошлом году страны Евросоюза выдали россиянам на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году. Всего россиянам в 2024 году было оформлено 565 069 шенгенских виз, из которых 90% - под туристические цели.
Полной статистики по странам ЕС, количеству мультивиз и отказам в визе пока нет. Эксперты полагают, что процент отказов в шегенской визе в 2024 году будет близок к показателю 2023 года и не превысит британские 12%.
В 2023 году в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому российскому заявителю. Доля отказов (10,6%) оказалась сопоставимой с показателем 2022 года (10,2%).
По статистике BSI Group, отказов в европейских визах у клиентов туроператоров почти нет.
Но вот чего не могут заранее знать, ни туристы, а гарантировать – туроператоры, так это срока действия новой визы. Алгоритм, по которому консульства выдают шенген, остается непонятным даже для опытных визовиков. Нередко бывает, что после годовой шенгенской мультивизы, правильно откатанной и использованной, путешественнику дают визу всего на три месяца.
«Многие туристы этим недовольны. Но этот вопрос – не в компетенции туроператоров. Все – на усмотрение консульства.
А в консульствах не дают комментариев относительно причин проставления того или иного срока действия выданной визы», – заключила Иветта Вердиян.
/TOURBUS.RU
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