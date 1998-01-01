Чартеры полетят во Вьетнам еще из трех городов России

Aneх планирует с апреля новые прямые чартеры в Нячанг из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Программа чартерных рейсов в Нячанг, заказчиком которых выступает туроператор Anex, может быть с апреля дополнена еще тремя городами, - сообщает пресс-служба АТОР.

Однако даже без них, с марта по октябрь на рейсах AZUR air из Сибири и Дальнего Востока на курорт прибудут порядка 56,4 тыс. россиян, а на рейсах «Аэрофлота» из Москвы – еще около 27,5 тыс.

Провинция Вьетнама Кханьхоа, где расположен курорт Нячанг, рассчитывает принять на себя львиную долю российского турпотока в эту страну в 2025 году. Об этом сообщили 12 марта представители этой вьетнамской провинции на конференции в Москве, посвященной продвижению туристических возможностей Нячанг.

В 2019 году, когда турпоток из России во Вьетнам был рекордным и составил 646 524 визита, на долю провинции Кханьхоа и Нячанга пришлось 71% российского турпотока (около 460 тыс.).

Как сообщил в рамках конференции чрезвычайный и полномочный посол СРВ в России г-н Данг Минь Кхой, за два месяца 2025 года во Вьетнам уже посетили 79 015 туристов из РФ.

По итогам всего 2025 года Вьетнам ожидает объем российского турпотока на уровне 400-500 тыс. визитов, сообщил г-н Данг Минь Кхой.

Провинция Кханьхоа и ее столица Нячанг в 2024 году получила порядка 105 тыс. туристов из РФ (45% годового российского турпотока в эту страну). Но в 2025 году планирует серьезно нарастить турпоток из России и в количественном, и в процентном отношении.

Согласно озвученным на конференции данным, общий номерной фонд провинции Кханьхоа – 66 185 номеров в 1186 отелях, в том числе 27 320 номеров в 104 отелях уровня 3-5*. Доля качественного номерного фонда, т.о., составляет более 40%.

Росту российского турпотока в провинцию Кханьхоа способствует в этом году запуск двух программ прямых рейсов в Нячанг, намеченный на март.

Так, с 22 марта в Нячанг из Москвы полетят регулярные рейсы «Аэрофлота» (самолеты A 330 в компоновке 296 мест эконом-класса и 28 – бизнес-класса). В марте рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю, с апреля – 3 раза в неделю.

Таким образом, при полной загрузке рейсов в марте-октябре «Аэрофлот» должен перевезти в Нячанг порядка 27,5 тыс. туристов из России.

А с 16 марта стартует и программа чартерных рейсов в Нячанг авиакомпании AZUR air из 9 городов Сибири и Дальнего Востока России, заказчиком которых выступает туроператор Anex (блоки мест на рейсах есть и у «Интуриста»).

Эти рейсы будут выполняться на самолете Boeing 757, который пополнил флот AZUR air в феврале этого года (235 пассажиров в салоне эконом-класса).

Частота рейсов – один или два раза в 13 дней, в зависимости от города, всего же в Нячанге принимающая компания туроператора, Anex Vietnam, рассчитывает принимать в рамках этой программы 8 рейсов в неделю. Таким образом, до конца октября по линии Anex и «Интуриста» в Нячанг приедут около 56,4 тыс. туристов, вдвое больше, чем прилетит на «Аэрофлоте».

Хорошая новость, озвученная на конференции: в Anex сейчас рассматривают варианты постановки прямых чартеров в Нячанг также из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, ориентировочно – начиная с апреля.

В случае, если эти планы будут реализованы, турпоток в рамках чартерной программы Anex из всех 12 городов до конца октября может составить 77-98 тыс. туристов, в зависимости от частоты полетов из трех новых пунктов вылета.

Таким образом, только на прямых рейсах AZUR air и «Аэрофлота» в марте-октябре в Нячанг могут прилететь до 130 тыс. туристов из РФ.

С учетом турпотока в зимние месяцы и туристов, прибывающих на курорт на стыковочных рейсах, Нячанг в 2025 году ориентировочно могут посетить до 300 тыс. россиян (60-75% предполагаемого объема российского турпотока во Вьетнам в 2025 году), полагают в Аналитической службе АТОР.

/TOURBUS.RU