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12 марта
Главные гастрофестивали России в регионах России — 2025
По оценкам экспертов, до 80% туристов выбирают место путешествия, учитывая местные продукты и напитки
По оценкам одной из ведущих компаний в области маркетинговой исследований Research and Markets, объем рынка в 2023 году достиг $946,4 млрд и будет расти до 2032 года примерно на 15,7% ежегодно.
В России в последние годы все регионы стараются привлекать туристов местнвми продуктами и блюдами на их основе, отмечает глава профильного комитета Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.
По данным эксперта, опросы показывают, что 70-80% туристов выбирают место путешествия, учитывая продукты и напитки, которые там предлагаются, и изучают их перед поездкой.
"81% респондентов считают, что еда помогает им понять культуру места, куда они едут. 47% путешественников делают покупки в местных продовольственных магазинах. 70% опрошенных заявили, что привозят домой местную еду или напитки в качестве подарка.
83% считают, что еда помогает сформировать их поездку и оставляет неизгладимое впечатление. И, наконец, 62% начинают дома покупать еду и напитки, которые они пробовали за границей.
Безусловно, эта статистика показывает, что гастрономический туризм имеет колоссальные резервы для развития у нас в стране", - считает г-н Гелибтерман.
Гастрофестивали в регионах России
Апрель-декабрь 2025
Фестиваль корюшки «Корфест»
19 – 20 апреля
Чукотка
Масштабный культурно-спортивный праздник Чукотского автономного округа, который собирает более 2,5 тысячи участников и гостей. Вас ждет насыщенная культурная программа с участием национальных этнических коллективов, спортивные состязания, например, чукотская борьба «Тэйкэв», а также гастроплощадка, где можно попробовать вкусные блюда местной кухни.
https://korfest.chukotka.travel
Фестиваль «ФИШтиваль»
30 апреля – 4 мая
Зеленоградск
На уютной Музейной аллее у моря пройдет всероссийская выставка блюд морской гастрономии разных регионов страны — от Балтики до Дальнего Востока. Гости Калининградской области смогут попробовать не только традиционные балтийские закуски, но и изысканные деликатесы. Свыше 60 тысяч человек ежегодно становятся гостями «ФИШтиваля»!
GASTREET – International Restaurant Show 2025
2 – 7 июня
Сочи, курорт Красная Поляна
Десятый, юбилейный гастрофестиваль GASTREET порадует своих участников насыщенной деловой программой и яркими шоу. В программе лекции с историями успеха и вдохновляющим опытом, мастер-классы от известных шеф-поваров, «посиделки со звездой» в «коворкинге» и самый «вкусный» забег страны “Run&Eat”.
Фестиваль «Чабрец — запах родины»
7 июня
Ростов-на-Дону
Чабрец считается символом Донского края. Фестиваль состоится в казачьем хуторе Богураев Белокалитвинского района. Гости смогут попробовать блюда с чабрецом, в том числе блюдо донских армян «хашх-берек» – пельмешки, которые посыпали в старину чабрецом, и посетить ярмарку, где местные фермеры предложат свою продукцию.
https://vk.com/club228805552?ysclid=m6rps67vlw443788325
Гастрофестиваль «Боргойская баранина»
21 июня
Атаган-Булаг, Республика Бурятия
Каждый гость фестиваля сможет узнать вкус мяса, которое издавна славится своими вкусовыми качествами и подавалось к царскому столу. В программе гастрошоу от монгольских шеф-поваров, родео, выступления музыкантов, прогулки по боргойской степи на воздушном шаре, катание на лошадях и многие другие захватывающие активности.
https://gastro.event-buryatia.ru
Гастрофестиваль «ПапоротнИКРАб»
14 – 22 июня
Петропавловск-Камчатский
Уникальная возможность испытать новый гастрономический опыт и отправиться в путешествие в Камчатский край. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная и деловая программа с лекциями, выставками и мастер-классами. Специально для фестиваля разработан маршрут по лучшим ресторанам полуострова.
Фестиваль «О, да! Еда!»
Даты уточняются
Санкт-Петербург
Лучшие шеф-повара Санкт-Петербурга представят свои интерпретации национальных кухонь, развернутся захватывающие состязания между профессионалами и любителями. Участников ждут мастер-классы шеф-поваров, лекции профессионалов индустрии и выступления популярных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга.
Летний международный фестиваль «Вкус Москвы»
27 – 29 июня
Москва
Более 10 лет фестиваль предлагает гостям лучшие форматы интерактивного досуга на одной площадке. На гастрономический сцене шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд итальянской кухни и поделятся кулинарными секретами, а на площадке “Wine & Spirits Academy” именитые российские сомелье проведут презентации-дегустации вин.
https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-moskvy/
Фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»
11 – 13 июля
Новосибирск
Масштабный гастротуристический фестиваль на Михайловской набережной, который познакомит вас с сибирским гостеприимством и местной кухней. В программе гастрономического фестиваля деловой форум, Всесибирский фудкорт и ярмарка. А главное – большое кулинарное соревнование для детей, любителей и профессионалов. В фестивальных мероприятиях участвует более 300 тысяч жителей области и гостей.
Гастрофестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути»
Даты уточняются
Чита
Международный фестиваль, объединяющий традиции трёх стран — России, Китая и Монголии. Гостей ждет ресторан под открытым небом, концертная программа, мастер-классы от именитых шеф-поваров и дегустации продукции местных производителей. Уникальная часть фестиваля — блюда «Забайкальского меню», разработанные командой проекта «Гастрокэмп».
https://visit-zabaikal.ru/eventsoftourism#rec840698750
Международный фестиваль «Космическая еда»
7 – 8 августа
Калуга
Международный фестиваль, который пройдёт уже в третий раз, покорил умы, сердца и желудки калужан и привлек более 11 тысяч гостей. Его особенностью является синтез гастрономии, космоса и инновационных технологий. В программе мероприятия увлекательные лекции и интерактивные занятия, творческие конкурсы и «космические» дегустации!
Гастрофестиваль «ЕСТЬ»
Даты уточняются
Уфа
Один из самых масштабных гастрономических фестивалей в Поволжье, где на одной площадке представлено 100 лучших заведений города! Гости смогут попробовать блюда от известных шеф-поваров, принять участие в мастер-классах для взрослых и детей, посетить выступления уфимских кавер-групп. По традиции на фестивале состоится творческая «битва» барменов, блогеров и шеф-поваров.
Городской пикник «Пир на Волге»
23 – 24 августа
Ярославль
Традиционно фестиваль проходит в одном из самых красивых и популярных мест города – на «Стрелке», где встречаются реки Которосль и Волга. Гостей ожидает море различных развлечений и активностей – это десятки точек с едой и тысячи угощений, конкурсы, мастер-классы, лектории, концерты, игротеки и кинотеатр под открытым небом. Более 150 тысяч гостей обычно посещают фестиваль.
Арктический фестиваль «Териберка»
24 – 25 августа
Териберка
Ежегодное событие, посвящённое культуре и традициям Кольского полуострова. В программе мероприятия гастрономическое путешествие и дегустация блюд арктической кухни – драники с олениной, пельмени с крабом и многое другое. Гости смогут приобрести сувениры, отражающие дух Мурманской области, посетить творческие мастер-классы и насладиться живой музыкой.
Фестиваль «Еда как искусство»
Даты уточняются
Курорт Роза Хутор, Сочи
ГастроФестиваль «Еда как искусство» – это четыре увлекательных дня в горах, проведенные вместе с лучшими шефами Сочи. В программу входят творческие, кулинарные и кальянные мастер-классы, спектакли, выставки, йога и многое другое.
https://rosakhutor.com/events/gastrofestival-eda-kak-iskusstvo/
Городской пикник Kaliningrad Street Food
5 – 7 сентября
Калининград
Самый авторитетный в России фестиваль уличной еды, где можно попробовать как ставшие уже классическими блюда, так и авторские экспериментальные. Традиционная Всероссийская премия «Russian Street Food Awards» найдёт своих победителей с помощью профессионального жюри.
Черноморская винная неделя
Даты уточняются
Винодельни Краснодарского края
Эногастрономический фестиваль на винодельнях Краснодарского края и грандиозные увлекательные выходные в Абрау-Дюрсо. Гости смогут посетить мастер-классы от лучших бренд-шефов края, продегустировать премиальные сорта кубанских вин. В программе экскурсии по винодельням и терруарам, обучение искусству сомелье и выступления талантливых артистов.
Фестиваль-форум «Баран-Талган»
Даты уточняются
Абакан, Республика Хакасия
В рамках фестиваля планируются различные мероприятия, включая гастробаттл шеф-поваров Юга Сибири, мастер-классы, семинары и конкурсы. На специальной площадке местные производители представят свои изделия и продукты с возможностью дегустации и покупки.
Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии»
Декабрь. Даты уточняются
Якутск
Ежегодный фестиваль, посвященный зиме, сибирскому холоду и северному гостеприимству. Одно из ключевых мероприятий – гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», участники которого могут попробовать гастрономические сеты из местных деликатесов, посетить гастрономические театры, мастер-классы и гастрономические ужины в ресторанах Якутска.
Редакция ТБ благодарит за подготовку материала Леонида Гелибтермана, президента Международного эногастрономического центра, руководителя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии.
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