Новости Главные гастрофестивали России в регионах России — 2025 По оценкам экспертов, до 80% туристов выбирают место путешествия, учитывая местные продукты и напитки

По оценкам одной из ведущих компаний в области маркетинговой исследований Research and Markets, объем рынка в 2023 году достиг $946,4 млрд и будет расти до 2032 года примерно на 15,7% ежегодно. В России в последние годы все регионы стараются привлекать туристов местнвми продуктами и блюдами на их основе, отмечает глава профильного комитета Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. По данным эксперта, опросы показывают, что 70-80% туристов выбирают место путешествия, учитывая продукты и напитки, которые там предлагаются, и изучают их перед поездкой. "81% респондентов считают, что еда помогает им понять культуру места, куда они едут. 47% путешественников делают покупки в местных продовольственных магазинах. 70% опрошенных заявили, что привозят домой местную еду или напитки в качестве подарка. 83% считают, что еда помогает сформировать их поездку и оставляет неизгладимое впечатление. И, наконец, 62% начинают дома покупать еду и напитки, которые они пробовали за границей. Безусловно, эта статистика показывает, что гастрономический туризм имеет колоссальные резервы для развития у нас в стране", - считает г-н Гелибтерман. Гастрофестивали в регионах России Апрель-декабрь 2025 Фестиваль корюшки «Корфест» 19 – 20 апреля Чукотка Масштабный культурно-спортивный праздник Чукотского автономного округа, который собирает более 2,5 тысячи участников и гостей. Вас ждет насыщенная культурная программа с участием национальных этнических коллективов, спортивные состязания, например, чукотская борьба «Тэйкэв», а также гастроплощадка, где можно попробовать вкусные блюда местной кухни. https://korfest.chukotka.travel Фестиваль «ФИШтиваль» 30 апреля – 4 мая Зеленоградск На уютной Музейной аллее у моря пройдет всероссийская выставка блюд морской гастрономии разных регионов страны — от Балтики до Дальнего Востока. Гости Калининградской области смогут попробовать не только традиционные балтийские закуски, но и изысканные деликатесы. Свыше 60 тысяч человек ежегодно становятся гостями «ФИШтиваля»! http://fishtival.ru GASTREET – International Restaurant Show 2025 2 – 7 июня Сочи, курорт Красная Поляна Десятый, юбилейный гастрофестиваль GASTREET порадует своих участников насыщенной деловой программой и яркими шоу. В программе лекции с историями успеха и вдохновляющим опытом, мастер-классы от известных шеф-поваров, «посиделки со звездой» в «коворкинге» и самый «вкусный» забег страны “Run&Eat”. https://gastreet.com Фестиваль «Чабрец — запах родины» 7 июня Ростов-на-Дону Чабрец считается символом Донского края. Фестиваль состоится в казачьем хуторе Богураев Белокалитвинского района. Гости смогут попробовать блюда с чабрецом, в том числе блюдо донских армян «хашх-берек» – пельмешки, которые посыпали в старину чабрецом, и посетить ярмарку, где местные фермеры предложат свою продукцию. https://vk.com/club228805552?ysclid=m6rps67vlw443788325 Гастрофестиваль «Боргойская баранина» 21 июня Атаган-Булаг, Республика Бурятия Каждый гость фестиваля сможет узнать вкус мяса, которое издавна славится своими вкусовыми качествами и подавалось к царскому столу. В программе гастрошоу от монгольских шеф-поваров, родео, выступления музыкантов, прогулки по боргойской степи на воздушном шаре, катание на лошадях и многие другие захватывающие активности. https://gastro.event-buryatia.ru Гастрофестиваль «ПапоротнИКРАб» 14 – 22 июня Петропавловск-Камчатский Уникальная возможность испытать новый гастрономический опыт и отправиться в путешествие в Камчатский край. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурно-развлекательная и деловая программа с лекциями, выставками и мастер-классами. Специально для фестиваля разработан маршрут по лучшим ресторанам полуострова. https://paporotnikrab.ru Фестиваль «О, да! Еда!» Даты уточняются Санкт-Петербург Лучшие шеф-повара Санкт-Петербурга представят свои интерпретации национальных кухонь, развернутся захватывающие состязания между профессионалами и любителями. Участников ждут мастер-классы шеф-поваров, лекции профессионалов индустрии и выступления популярных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга. https://vk.com/odaeda Летний международный фестиваль «Вкус Москвы» 27 – 29 июня Москва Более 10 лет фестиваль предлагает гостям лучшие форматы интерактивного досуга на одной площадке. На гастрономический сцене шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд итальянской кухни и поделятся кулинарными секретами, а на площадке “Wine & Spirits Academy” именитые российские сомелье проведут презентации-дегустации вин. https://tastefestival.ru/meropriyatiya/vkus-moskvy/ Фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» 11 – 13 июля Новосибирск Масштабный гастротуристический фестиваль на Михайловской набережной, который познакомит вас с сибирским гостеприимством и местной кухней. В программе гастрономического фестиваля деловой форум, Всесибирский фудкорт и ярмарка. А главное – большое кулинарное соревнование для детей, любителей и профессионалов. В фестивальных мероприятиях участвует более 300 тысяч жителей области и гостей. https://horecasiberia.ru Гастрофестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути» Даты уточняются Чита Международный фестиваль, объединяющий традиции трёх стран — России, Китая и Монголии. Гостей ждет ресторан под открытым небом, концертная программа, мастер-классы от именитых шеф-поваров и дегустации продукции местных производителей. Уникальная часть фестиваля — блюда «Забайкальского меню», разработанные командой проекта «Гастрокэмп». https://visit-zabaikal.ru/eventsoftourism#rec840698750 Международный фестиваль «Космическая еда» 7 – 8 августа Калуга Международный фестиваль, который пройдёт уже в третий раз, покорил умы, сердца и желудки калужан и привлек более 11 тысяч гостей. Его особенностью является синтез гастрономии, космоса и инновационных технологий. В программе мероприятия увлекательные лекции и интерактивные занятия, творческие конкурсы и «космические» дегустации! https://spacefoodfestival.ru Гастрофестиваль «ЕСТЬ» Даты уточняются Уфа Один из самых масштабных гастрономических фестивалей в Поволжье, где на одной площадке представлено 100 лучших заведений города! Гости смогут попробовать блюда от известных шеф-поваров, принять участие в мастер-классах для взрослых и детей, посетить выступления уфимских кавер-групп. По традиции на фестивале состоится творческая «битва» барменов, блогеров и шеф-поваров. https://restfestufa.ru Городской пикник «Пир на Волге» 23 – 24 августа Ярославль Традиционно фестиваль проходит в одном из самых красивых и популярных мест города – на «Стрелке», где встречаются реки Которосль и Волга. Гостей ожидает море различных развлечений и активностей – это десятки точек с едой и тысячи угощений, конкурсы, мастер-классы, лектории, концерты, игротеки и кинотеатр под открытым небом. Более 150 тысяч гостей обычно посещают фестиваль. https://пирнаволге.рф Арктический фестиваль «Териберка» 24 – 25 августа Териберка Ежегодное событие, посвящённое культуре и традициям Кольского полуострова. В программе мероприятия гастрономическое путешествие и дегустация блюд арктической кухни – драники с олениной, пельмени с крабом и многое другое. Гости смогут приобрести сувениры, отражающие дух Мурманской области, посетить творческие мастер-классы и насладиться живой музыкой. http://teriberkafest.ru Фестиваль «Еда как искусство» Даты уточняются Курорт Роза Хутор, Сочи ГастроФестиваль «Еда как искусство» – это четыре увлекательных дня в горах, проведенные вместе с лучшими шефами Сочи. В программу входят творческие, кулинарные и кальянные мастер-классы, спектакли, выставки, йога и многое другое. https://rosakhutor.com/events/gastrofestival-eda-kak-iskusstvo/ Городской пикник Kaliningrad Street Food 5 – 7 сентября Калининград Самый авторитетный в России фестиваль уличной еды, где можно попробовать как ставшие уже классическими блюда, так и авторские экспериментальные. Традиционная Всероссийская премия «Russian Street Food Awards» найдёт своих победителей с помощью профессионального жюри. https://streetfoodrussia.com Черноморская винная неделя Даты уточняются Винодельни Краснодарского края Эногастрономический фестиваль на винодельнях Краснодарского края и грандиозные увлекательные выходные в Абрау-Дюрсо. Гости смогут посетить мастер-классы от лучших бренд-шефов края, продегустировать премиальные сорта кубанских вин. В программе экскурсии по винодельням и терруарам, обучение искусству сомелье и выступления талантливых артистов. https://vk.com/wineweek Фестиваль-форум «Баран-Талган» Даты уточняются Абакан, Республика Хакасия В рамках фестиваля планируются различные мероприятия, включая гастробаттл шеф-поваров Юга Сибири, мастер-классы, семинары и конкурсы. На специальной площадке местные производители представят свои изделия и продукты с возможностью дегустации и покупки. https://vk.com/barantalgan Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» Декабрь. Даты уточняются Якутск Ежегодный фестиваль, посвященный зиме, сибирскому холоду и северному гостеприимству. Одно из ключевых мероприятий – гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», участники которого могут попробовать гастрономические сеты из местных деликатесов, посетить гастрономические театры, мастер-классы и гастрономические ужины в ресторанах Якутска. https://winteryakutia.ru Редакция ТБ благодарит за подготовку материала Леонида Гелибтермана, президента Международного эногастрономического центра, руководителя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии.





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