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Вся Россия — за один день

В Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной состоялось официальное открытие проекта «Путешествие по России»

Двести лет назад дорога из Петербурга в Москву занимала около пяти дней — теперь технологии позволяют за один день совершить путешествие из Москвы по всей России.

Пятого марта в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной состоялось официальное открытие проекта «Путешествие по России»

Масштабная экспозиция позволит за один час совершить путешествие по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, увидеть главные достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов. - рассказали в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» .

За 30 дней в гигантском Национальном центре на Краснопресненской набережной выстроили восемь тематических зон, представляющих восемь федеральных округов — Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Уральский и Северо-Западный. Каждый зал заполнили экспонатами, которые демонстрируют различные достоинства округа и его экономические достижения за последние 20 лет.

Пространство выставки огромное, но продумано так, что всего за одну экскурсию можно «проехать» по стране и осмотреть все ее пейзажи и богатства. Выставлены они на постоянной основе. Просветительская цель экспозиции, объединяющей традиции и современные достижения всех федеральных округов, заключается в формировании благоприятного имиджа государства, в котором на высоте аграрная и промышленная отрасли, научные и спортивные достижения, уникальные культурные и природные достопримечательности.

Ближе познакомиться с лучшими и неоспоримыми достижениями страны помогают музыкальные инсталляции, мультимедийные и интерактивные площадки, фотозоны и инфографика, а также и VR-опыт. Например, в зале, отведенном для Приволжского округа, робот-гид Макс рассказывает об Иннополисе и крупнейших IT-проектах страны.

В Уральской тематической зоне посетители увидят минералы и драгоценные камни (аметисты, топазы и изумруды), о которых расскажет хозяйка Медной горы. Сибирская и Дальневосточная перенесут в мир природных чудес, где шумит прибой у Шантарских островов, поражает величием тайга и красота Байкала.

Особое внимание уделено научным проектам, например, Байкальскому нейтринному телескопу, который исследует космические лучи и элементарные частицы. За полное погружение в эти знания ответственны современные технологии, в том числе виртуальная реальность, которая на выставке дополняет обычную.

VR-технологии обосновались в арт-среде в последнее десятилетие и превратились в незаменимый инструмент для вовлечения аудитории. От музейных виртуальных туров до прогулок по Марсу — виртуальная реальность создает эффект присутствия в местах, куда либо невозможно, либо физически тяжело добраться.

Яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы подкрепляют выставочную часть, не давая соскучиться и восполняя запас сил. Так, в Гастрономических рядах можно попробовать кухню разных регионов России. Пространство поделено на четыре зоны: «Восток», «Север», «Запад» и «Юг».

Изучить кулинарный язык России можно с помощью фирменных блюд, традиционных и новаторских рецептов от поваров со всей страны. Эта площадка предназначена для кулинарных фестивалей, мастер-классов «Учим кулинарный язык России» и насыщенной культурной программы.

В завершение масштабного тура в выставочном пространстве «Зона сердца» посетители могут оставить свои впечатления от «Путешествия по России» на цифровой открытке, которую обещают сохранить в истории Национального центра «Россия».

Виртуально путешествовать можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на экскурсию на сайте проекта.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».