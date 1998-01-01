Туроператоры: Повышенного спроса на Шри-Ланку на майские праздники нет

При этом в мае ряд отелей снижает цены на размещение на 10-50%

По информации АТОР, туроператоры не фиксируют повышенного спроса на туры на Шри-Ланку на предстоящие майские праздники. По сводным оценкам компаний «Интурист», Anex, Ambotis Holidays, ITM group, «Спектрум», TEZ Tour, Space Travel и PAC Group, объемы продаж на праздничный период находятся на уровне прошлого года. Бронирования идут стабильно, но ажиотажа нет.

В «Интуристе» напомнили, что прошлой весной Шри-Ланка внезапно обновила визовую систему, отменив, в том числе, бесплатные визы для россиян. Потом в островном государстве передумали и вернули и бесплатный въезд, и прежние визовые правила. Однако эта чехарда серьезно потрепала нервы как туристам, так и туроператорам.

«Слухов о том, что Шри-Ланка опять введет платные визы, сейчас нет. Так что агенты и туристы чувствуют себя спокойно, бронируя туры на Шри-Ланку. Провала в продажах, как в прошлом году на майские праздники, не ждем», – прокомментировали в «Интуристе».

Как полагают в компаниях «Спектрум» и PAC Group, сдержанный интерес россиян к Шри-Ланке объясним высокой конкуренцией с другими пoпулярными направлениями Азии: Таиландом, Хайнанем, Вьетнамом.

«Спрос на туры на Шри-Ланку хороший, сопоставим с аналогичным периодом прошлого года. Однако он уступает направлениям, куда выполняются программы туроператоров. Наша чартерная программа заканчивается в конце апреля, и продление на май не планируется. О массовых объемах на майские праздники речи не идет», – резюмировали в Fun&un.

Тем не менее, как считают в Space Travel, Шри-Ланка еще «не отыграла» свой потенциал продаж на майские даты. Для безвизовых направлений характерна сниженная глубина бронирований. Повышение спроса возможно с конца марта – в начале апреля, когда большая часть туристов определится с планами на майские выходные, поясняют в Space Travel и «Спектруме».

Май считается низким сезоном для западного и юго-западного побережья Шри-Ланки, где сосредоточена большая часть туристической инфраструктуры. Это регионы Галле, Матара, Тангалле и Хамбантота.

В апреле на этом побережье начинается сезон муссонов, напомнили в Space Travel, но температура воды (+27–29 °C) и воздуха (+28–33 °C) продолжит радовать поклонников тропического климата.

Отдыхать в мае и летние месяцы на популярных курортах Шри-Ланки дешевле, чем зимой. С наступлением низкого сезона отели снижают цены от 10 до 30%, рассказали в «Русском Экспрессе».

У некоторых гостиниц скидки на летний сезон составляют до 50% от «зимних» тарифов. Также отели предлагают ночи в подарок: например, при бронировании заезда на 7 ночей оплачивается только шесть.

По данным туроператора Let’sFly (входит в ГК «Слетать.ру»), сейчас забронировать тур на Шри-Ланку на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и проживанием в отеле 4* (завтраки) можно от 138 тыс. руб.

Cйчас дефицита мест в отелях Шри-Ланки на майские праздники нет, говорят туроператоры. Но вот ближе к высоким датам мест в популярных отелях 4* и 5* курортов Унаватуна, Хиккадува, Бентота, а также в маленьких отелях на первой линии уже не останется, предупреждают в «Русском Экспрессе».

«К середине апреля ситуация будет «горячее», так как в регион поедут туристы из Индии», – поясняют в SpaceTravel.

Пока в наличии и билеты из Москвы в Коломбо на прямых рейсах «Аэрофлота»: перелет с багажом на майские праздники – от 88 тыс. руб. в обе стороны на одного. Со стыковками через Шарджу и Абу-Даби будет дешевле: от 52–56 тыс. руб. с багажом в обе стороны.

/TOURBUS.RU