Выставку «Интурмаркет 2025» откроет министр экономического развития Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников совершит рабочую поездку в Нижний Новгород, где примет участие в открытии XX международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет», - сообщили сегодня организаторы форума.

Также министр выступит на пленарном заседании, посвященном актуальным вопросам развития отрасли. Он расскажет о приоритетных направлениях развития туризма, мерах поддержки и законодательных инициативах.

Дата мероприятия: 13 марта, 11:30-14:00

Глава Минэкономразвития познакомится с выставочной экспозицией.

В рамках визита в регион запланировано знакомство с ходом реализации гостиничных проектов, строительство которых ведется с поддержкой национального проекта «Туризм и гостеприимство»



Напомним, что одно из самых масштабных мероприятий в сфере туризма – Международная выставка-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» состоится с 13 по 15 марта в залах «Нижегородской ярмарки». Важно отметить, что впервые за 20 лет проведения выставки она проводится за пределами Москвы.

«Принимать такой знаковый форум - большая честь для региона. Нижегородская область получила отличную возможность широко представить свой туристический потенциал», – подчеркнул ранее министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

«Для участников и гостей «Интурмаркета» переезд в столицу Поволжья означает открытие новых перспектив межрегионального и международного сотрудничества при сохранении высоких стандартов организации и проведения профессионального отраслевого мероприятия», – отметила директор выставки-форума Ольга Хоточкина.

Она сообщила, что главной особенностью мероприятия в 2025 году станет поддержка стендов межрегиональных проектов, в их числе - «Серебряное ожерелье», национальный туристический маршрут «Золотое кольцо», «Императорский маршрут», автомаршрут «Азовское кольцо», ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».

Большое внимание также будет уделено демонстрации возможностей для детского и молодежного туризма – на тематическом объединенном стенде свои услуги представят более 20 профильных туроператоров.

Для гостей подготовлена насыщенная деловая программа, включающая более 120 различных мероприятий. 13 и 14 марта выставочная зона будет работать с 10.00 до 18.00, 15 марта – с 10.00 до 16.00.