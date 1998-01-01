Новости Среди участников MITT 2025 – Оман и Турция, Куба и Египет, Непал и Тунис, Китай и Иордания Актуальные предложения для турбизнеса будут представлены на форуме MITT в Москве 18-20 марта

Выставка MITT 2025, которая пройдет 18-20 марта в залах «Крoкус Экспо», объединит специалистов туротрасли из разных уголков нашей страны и зарубежья. Участники форума смогут из первых рук узнать, что происходит в отрасли, чтобы принимать обоснованные бизнес-решения. ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ MITT Выставка MITT в очередной раз уверенно подтверждает статус cамой крупной международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в России. Среди участников – Оман (впервые), Турция, Куба, Китай, Египет, Иордания, Непал, Египет, Армения, Азербайджан, Тунис, Алжир. Вы сможете договориться о сотрудничестве с туроператорами, в том числе с Al-Rafidain Travel & Tourism (Ирак), Dolphin Tours & Travel и Vamos Luxury Africa Travel (Уганда), Анбесса Трэвел (Эфиопия), Нью Эра Трэвел (Республика Корея). РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ 58 регионов станут частью российской экспозиции, в том числе Дагестан (стратегический партнёр), Великий Новгород, Саратовская область, Мончегорск, Марий Эл, Магаданская область, Камчатка, Сахалин, Приморский край, Московская область, Бурятия, Челябинск, Чувашия, Крым. СЕССИЯ СБЕРА «ТИХАЯ ГАВАНЬ ТУРБИЗНЕСА 2025: АНАЛИЗ / ФИНАНСЫ / ЦИФРА» 19 марта с 13:15 до 15:15 (Сбер Арена) Эта сессия - настоящий источник ценной информации и практических рекомендаций для специалистов туристической индустрии, предпринимателей, инвесторов и государственных органов, задействованных в развитии туристической инфраструктуры. Сбер – Титульный партнёр MITT 2025 MANTERA BUSINESS DAY- ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЁРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 18 марта с 14:30 до 18:00 (зал «Арсеньев») Mantera – кросс-функциональная группа компаний, объединившая в 2021 году такие узнаваемые бренды, как курорты Красная Поляна и «Архыз», Сочи Парк и др. В рамках Mantera Business Day команда холдинга, принимающего более 7 млн гостей в год, расскажет о лучших практиках в сфере гостеприимства: подходах к управлению всесезонными курортами, открытии премиального комплекса Mantera Supreme и единых MICE-возможностях экосистемы впечатлений Mantera. Mantera - генеральный партнёр деловой программы MITT 2025 Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: пресс-служба MITT



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