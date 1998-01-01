Туристов ждут в уникальной Тверской Карелии

Этот регион славится не только красотой природы, но и самобытностью культурного наследия

Одним из самых популярных и перспективных туристических направлений в Тверской области можно назвать Лихославльский муниципальный округ. Ежегодно поток гостей в этот регион составляет более 55 тыс. человек. Территория славится не только красотой своей природы, но и аутентичностью и самобытностью культурного наследия, - сообщает наш специальный корреспондент.

По словам министра туризма Тверской области Натальи Лукьяновой основной потенциал для роста в Лихославле сегодня – туризм.

«За последние два года мы видим значительное увеличение числа индивидуальных туристов, у многих из которых Лихославль становится самостоятельной целью поездки, - отметила министр. - Также мы ожидаем, что с открытием нового отрезка скоростной автодороги М-11, транспортная доступность данного региона повысится в 1,5–2 раз.

При этом рост турпотока выявил сильную нехватку средств размещения. Важно, чтобы сегодня инвесторы увидели потенциал места и начали реализовывать проекты в сфере туризма: городские и загородные отели, объекты показа», - отметила министр.

Начальник Управления информационного обеспечения, связей с общественностью и туризма, заведующий отделом по туризму Администрации Лихославльского муниципального округа – Дарья Баженова также уверена, что у них, без сомнения, есть чем заинтересовать туриста:

«У нас масса интересных достопримечательностей, связанных с историей, культурой и природными красотами города, подарят незабываемые впечатления и отличный отдых.

Кроме архитектурного достояния, Лихославльский муниципальный округ известен своими культурными событиями и мероприятиями. Регулярно проводимые выставки, фестивали и концерты привлекают людей со всей России.

Так, Международный фестиваль карельского пирога «Калитка» в этнокомплексе "Мяммино", который в этом году состоится 15-16 августа, собирает более 12 тыс. гостей.

На сегодняшний день мы активно развиваем бренд «Тверская Карелия» (регион компактного проживания тверских карел).

Важной составляющей бренда является сувенирная продукция. На данный момент разработана целая линейка сувенирной продукции из Тверской Карелии: это и керамические изделия, и куклы ручной работы – герои карельской мифологии, и изделия наших мастеров традиционных ремёсел и другие. Например, значок «Привет из Бронино» с бронинской вороной, который представила местный гид Дина Елисеева, стал в 2024 году вторым в номинации «Сувенир музея»!

На сегодняшний день под этим брендом работают 11 объектов нашего округа, и в этом году мы будем отмечать 11 событийных мероприятий. Самое значимое из них: в 2025 году Лихославль отметит свое 100-летие со дня основания! Праздник состоится 12 июня».

Генеральный директор компании «Центр туризма Остров», кандидат исторических наук, экскурсовод и разработчик маршрутов Светлана Потапова комментирует, что такое направление «Тверская Карелия» она открыла для своих туристов еще в 2017 году.

«Тогда регион был совершенно не раскручен, и я, проявив профессиональный интерес, совместно с администрацией Лихославльского округа, разработала маршрут, включающий самые интересные локации, по сей день сохранившие необыкновенный колорит, присущий финно-угорским землям.

С декабря 2017 в Лихославльский район поехали первые организованные туристы-москвичи и сегодня такие объекты показа, как Дом Карельского мельника в Залазино, Подворье Власовых в Толмачах, Музейное подворье и Этнодом в Бронино – пользуются огромным интересом.

Здесь можно провести увлекательный день, знакомясь со старинным бытом и укладом, стать участником народного праздника или гуляния, продегустировать фермерские продукты, и узнать, почему гостей встречают бронинские вороны», - рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU