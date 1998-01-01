Туроператоры сообщают об ажиотажном спросе на майские праздники

Туроператоры и агрегаторы сообщают о двукратном росте продаж туров на майские праздники на наиболее популярных направлениях. Это Турция, Египет и ОАЭ.

Среди стран с хорошей динамикой роста Таиланд, Вьетнам, а также Абхазия, где после выборов постепенно нормализуется обстановка, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Напомним, что россияне на эти майские праздники будут отдыхать 8 дней – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

По данным агрегатора туров «Слетать.ру», уровень спроса на майские праздники в этом году на 18% больше, чем в аналогичный период годом ранее. В топе продаж Турция (40%), Египет (15%), ОАЭ (8%), Таиланд (4%). Картина очень похожа на прошлогоднюю, разница лишь в том, что вместо Абхазии на четвертом месте Таиланд.

При этом, как заметили в «Слетать.ру», по отдельным странам рост числа заявок двукратный. Например, в Турцию их стало в 1,8 раза больше, в Египет – в 2,3 раза, в ОАЭ – в 2 раза.

Средняя продолжительность отдыха не изменилась – 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца.

В компании Anex в топе спроса также Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

«Особенно хочется отметить Вьетнам, который показал колоссальный рост спроса в первые дни после анонсирования полетной программы на базе рейсов «Аэрофлота» из Москвы, а также с удобными стыковочными рейсами из Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга и Уфы. Кроме того, у нас стартовали чартеры из городов Сибири и Дальнего Востока – Новокузнецка, Барнаула, Иркутска, Томска, Новосибирска, Красноярска, Благовещенска, Владивостока и Хабаровска», – сказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Виктория Худаева.

Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева уверена, что лидером на майские будет Турция.

«Сюда поставлено много чартерных рейсов, объем продаж в 2,7 раза превышает прошлый год. При этом, как и на лето, средняя продолжительность отдыха 9 дней. Активно стала сразу после выборов подрастать Абхазия, пока есть небольшое отставание на 5% от прошлогоднего уровня, но, думаю, ближе к праздникам мы получим хороший рост.

Активно продается ОАЭ, но в том же объеме, что и год назад, так как мы не увеличивали блоки на этом направлении. Очень хорошо растет Египет, куда сейчас много перевозки, а также Таиланд.

Все это массовые направления, объемы здесь напрямую зависят от масштабов перевозки», – рассказала она.

В компании Fun&Sun спрос на туры в период майских праздников в среднем вырос в два раза, при этом, например, по Египту – в 3 раза, по другим странам – в 1,5 раза. Как пояснили в компании, некоторые отели начали объявлять остановку продаж по отдельным категориям номеров, в основном это касается семейных комнат с хорошим видом.

В топе стран Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. Средняя продолжительность майских заездов в первые три страны – 8 дней, в Таиланд – 10. Выбирая Турцию, россияне чаще всего едут в Анталью. Большой популярностью пользуется также Стамбул, куда в среднем едут на 5 дней.

Как отметили в Fun&Sun, Египет, занимающий второе место по продажам на майские праздники, в прошлом году был третьим. Но так как здесь появилось больше отелей с развитой инфраструктурой, которые предлагают хорошее соотношение цена-качество, спрос сильно вырос, и Египет в этом году обогнал ОАЭ. При этом Шарм-Эль-Шейх более популярен, чем Хургада.

В ОАЭ россияне чаще всего едут в Дубай, далее по убыванию идут Шарджа и Рас-Эль-Хайма. В Таиланде главный курорт на майские праздники – Пхукет.

За традиционными лидерами массового спроса – Турцией, Египтом, ОАЭ и Таиландом – идут другие страны, прежде всего, Узбекистан, Армения, Грузия, Белоруссия, Япония, Бахрейн, Катар, Оман, Сербия. Эти страны потеснили Россию, которая в 2024 году входила в топ-5 популярных направлений туроператора.