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10 марта
Shengen.news: В 2024 году россияне получили на 25% больше шенгенских виз
Около полумиллиона виз, или 90% были получены гражданами РФ для поездок с целью туризма
Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них – для поездок с целью туризма, сообщают портал Shengen.news и “Интерфакс».
Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в четверг.
Всего россияне в 2024 году получили более 565 тыс. шенгенских виз, из которых 508,5 тыс. (90%) – для поездок с целью туризма. Общее число оформленных виз выросло по сравнению с показателем 2023 года на 25%.
В 2023 году больше всего заявлений от россиян на оформление визы получила Италия – 144 тыс. или 28% от всех поданных визовых запросов, из которых было одобрено 134 тыс. виз.
Да и в целом оформление виз – это уже не проблема, а скорее новая реальность: быстрого возвращения к ситуации до 2020 года ожидать не стоит. Туристы уже спокойно принимают факт, что получить визу за день, как бывало раньше, невозможно", - пояснил он.
/TOURBUS.RU
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