Shengen.news: В 2024 году россияне получили на 25% больше шенгенских виз

Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них – для поездок с целью туризма, сообщают портал Shengen.news и “Интерфакс».

Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в четверг.

Всего россияне в 2024 году получили более 565 тыс. шенгенских виз, из которых 508,5 тыс. (90%) – для поездок с целью туризма. Общее число оформленных виз выросло по сравнению с показателем 2023 года на 25%.

В 2023 году больше всего заявлений от россиян на оформление визы получила Италия – 144 тыс. или 28% от всех поданных визовых запросов, из которых было одобрено 134 тыс. виз.



Как отмечает портал, на встрече, где обсуждались данные Шенгенского барометра за 2024 год, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал государства Шенгенской зоны прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что «присутствие этих туристов может поставить под угрозу внутреннюю безопасность ЕС».

Шесть стран Евросоюза ранее прекратили выдачу шенгенских виз россиянам. Это Латвия, Польша, Эстония, Литва и Чехия.



Как ранее рассказал генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин, Европа постепенно возвращается в лидеры продаж, и связано это с тем, что туристам стало проще получать шенгенские визы.

"Итальянские визы сейчас выдают очень хорошо – уже на потоке. То же самое можно сказать про греческие, легче стало с визами Франции и Испании. Можно гарантировать выдачу виз в Италию и Грецию за 2-3 недели.

Да и в целом оформление виз – это уже не проблема, а скорее новая реальность: быстрого возвращения к ситуации до 2020 года ожидать не стоит. Туристы уже спокойно принимают факт, что получить визу за день, как бывало раньше, невозможно", - пояснил он.



Эксперт напомнил, что с 2022 года Россия работает с шенгенскими странами по обычному режиму, то есть визовое разрешение не может быть выдано меньше, чем за 7 дней – это примерный срок проверки документов в Брюсселе.

"Для любой страны шенгенского соглашения действуют единые правила. К этим семи дням добавляется еще несколько дней в консульстве. Сейчас низкий сезон, но ближе к лету срок будет чуть увеличен. Но очень важно понимать, что за последний год с визами все стало значительно проще", - подчеркнул эксперт.



Г-н Иткин заметил, что пакет документов для шенгенских виз тоже не избыточен, в нем нет сложных для оформления требований. Сложнее оформлять визы в Великобританию или США.



В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, в результате чего более чем вдвое вырос консульский сбор, значительно увеличились сроки рассмотрения документов, визы зачастую выдают только на даты поездки или всего на пару месяцев.

/TOURBUS.RU