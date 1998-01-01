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10 марта
До старта весенних региональных роуд-шоу «Турбизнес» осталось две недели!
Этой весной традиционные воркшопы «Турбизнес» пройдут в 16 городах России, а также в Минске и Баку
Остаётся ровно две недели до старта традиционных воркшопов «Турбизнес» в регионах России
Традиционные Workshop «Турбизнес» стартуют уже 24 марта в Воронеже и пройдут в 16 городах россии, а также в столицах стран СНГ — Минске и Баку.
В этом году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отмечает свое 27-летие.
Трудно поверить, что этой весной роуд-шоу пройдут уже в 53-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшие почти 30 лет века «Турбизнес» успешно реализовал брлее тысячи воркшопов и роуд-шоу в 70-ти с лишним городах России и других стран Европы и Азии.
На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.
Как отмечают организаторы, «за двадцать семь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».
В весенней серии примет участие свыше 70 ведущих компаний — крупные туроператоры, сети турагентств, отели и гостиничные цепочкиЮ транспортные и страховые компании, региональные управления по туризму.
В общей сложности будет проведено 150 мастер-классов и 10 бизнес-завтраков.
Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Сочи и Краснодарский край, Крым, Казань, Пермь, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.
В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники - Мальдивы, Куба, Тунис, ОАЭ, Турция и др.
Даты проведения Workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2025:
24 - 28 марта Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь - Волгоград
31 марта - 4 апреля Саратов – Самара – Уфа – Челябинск - Тюмень
7 - 11 апреля Екатеринбург – Пермь – Ижевск – Казань - Нижний Новгород
15 апреля Санкт-Петербург
17 апреля Минск
22 апреля Баку
Регистрация посещения воркшопов
Ждем вас на главном весеннем профессиональном туристическом роуд-шоу в регионах России!
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