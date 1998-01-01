Новости Заповедники весной: цветы и птицы Самые красивые и романтичные уголки российской природы для весенних путешествий — в нашем сегодняшнем обзоре

Зачем ехать в заповедник весной? Конечно же, ради прекрасной поры цветения. Но помните: любоваться, не срывая, уносить с собой из леса впечатления и фотографии, воздерживаться от покупки диких растений - вот правила, соблюдение которых позволит сохранить сказку. Еще один заповедный вид туризма весной – бердвотчинг – наблюдение за птицами. Национальный парк «Сочинский» https://npsochi.ru С весной традиционно ассоциируется мимоза или акация серебристая.

В Австралийском отделе Дендрария Сочинского нацпарка есть целая аллея акации серебристой, а всего на территории парка растут 50 этих экзотических деревьев. С начала января одно цветущее растение будет сменять другое и любоваться мимозой можно вплоть до апреля. Кроме мимозы в парке Дендрарий цветут и удивительно пахнут жимолость, магония, камелия, хеномелес, нарциссы, цикламены, виолы. В Сочи произрастают пять видов подснежников, каждый из которых является эндемиком, то есть видом с ограниченным ареалом. Все они включены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Национальный парк «Хвалынский» https://nphvalynskiy.ru/ Первые цветы в нацпарке «Хвалынский» (Саратовская область) появляются, как только сходит снег. Прогуливаясь по тропам, можно полюбоваться ветреницей лютиковой, увидеть куртины адониса весеннего, примулы, ландышей, покрытый желтыми соцветиями копеечника меловой склон. Цветение прострела раскрытого и фиалки удивительной можно увидеть на экотропе «Заповедный край». Маршрут проходит по хребту меловой горы Богданиха, покрытому хвойным лесом из реликтовых меловых сосен и растений - кальцефилов (левкой душистый, скабиоза исетская, лен уральский, иссоп меловой и др.). Национальный парк «Лосиный остров» https://losinyiostrov.ru/ В апреле на Верхнеяузский водно-болотный комплекс национального парка «Лосиный остров» (Московская область) активно возвращаются водоплавающие птицы: озерная и серебристая чайки, лысуха, хохлатая чернеть, кряква обыкновенная. Птицы сразу приступают к гнездованию. В нацпарке можно совершить «восхождение» на орнитологическую вышку. Специальная техника - бинокли и подзорные трубы помогут туристам экскурсий рассмотреть пернатых. В мае начинаются экскурсии на моторафте. Это путешествие познакомит с самыми живописными местами национального парка. Путешествие проходит в сопровождении профессионального орнитолога. Богдинско-Баскунчакский заповедник https://bogdozap.ru/ Главный цветок Богдинско-Баскунчакского заповедника (Астраханская область) – тюльпан. Периоды цветения тюльпанов во многом зависят от погодных условий, но обычно приходятся на середину апреля. Первым начинает цвести многочисленный и распространенный – двуцветковый тюльпан (народное название «Подснежник»). Далее начинается период цветения краснокнижного тюльпана Биберштейна (Южный). Цветение же главной достопримечательности заповедника – краснокнижного тюльпана Шренка зависит от температуры воздуха. Если наблюдается резкое потепление, то тюльпан буквально за один день покрывает степь разноцветным ковром из красных, желтых, фиолетовых и даже темно-синих, почти черных цветков. Национальный парк «Плещеево озеро» https://plesheevo-lake.ru/ С середины апреля до начала июля у туристов востребованы экскурсии по цветущему Дендрологическому саду Национального парка «Плещеево озеро» (Ярославская область). Здесь можно найти растения из разных уголков земли: Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Азия, Сибирь, Европа. В дендрарии цветут яблони, груши, миндаль, форзиции, скумпии, абрикос, алыча, сакура. Интересно посетить Дом травницы и Аптекарский огород, где в высокие грядки высажены лекарственные растения. В самом нацпарке на экотропе «В гостях у серой цапли» с середины июня до середины июля можно увидеть цветение орхидных: любки двулистной, пальчатокоренников. Заповедник «Ростовский» http://www.rgpbz.ru/ Флора заповедника «Ростовский» насчитывает более 400 растений, среди которых девять занесены в Красную книгу России. И в первую очередь – это тюльпан Шренка. Тюльпаны Шренка можно увидеть на экотропе «Лазоревый цветок», которая расположена в охранной зоне заповедника, на склонах соленого озера Лопуховатое. На тропе можно познакомиться с озером в целом, наблюдать на кормежке куликов, уток, чаек. Встречаются жаворонки, степные тиркушки, чибисы. Тропа функционирует с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В связи с высокими летними температурами экскурсии с июня по сентябрь не проводятся. Северо-Осетинский заповедник и Национальный парк «Алания» https://alaniazapoved.ru/ В Северо-Осетинском заповеднике рекомендуем отправиться по тропе к Цейскому леднику. Весной на маршруте к Цейскому леднику еще лежит снег. Но вдоль тропы уже расцветают ранние весенние растения: пролеска сибирская, селезёночник, подбел гибридный и оригинальный красивый кустарник - волчье лыко, или лесная сирень. Деревья и кустарники покрываются первой нежной листвой ярко-зеленого цвета. Эту фазу леса называют «зелёная дымка». На маршруте можно полюбоваться краснокнижными видами - елью восточной и пихтой кавказской. В конце апреля распускается рододендрон кавказский. Он цветёт с середины мая по июнь. Национальный парк «Салаир» https://taiga22.ru/visit/salair Основным типом растительности национального парка «Салаир» в Алтайском крае является черневая тайга – пихтово-осиновые леса с широкотравьем под сомкнутым лесным пологом и высокотравьем на полянах и лесных лугах. Учёные называют салаирскую черневую тайгу «дождевым тропическим лесом Сибири». На экскурсии «Цветущий Салаирский кряж» посетителей ждут завораживающие виды: на зеленом фоне – пятна цвета «ультрамарин» (медуница) и лимонного желтого (хохлатка), белые звезды ветреницы и лиловые штрихи кандыка сибирского (лилии). На маршруте также можно посетить несколько палеонтологических объектов, посмотреть на следы животных и на плотины бобров, угоститься свежим березовым соком. Национальный парк «Мещерский» http://www.park-meshera.ru В национальный парк «Мещерский» в Рязанской области приезжают, чтобы увидеть сон-траву или, как ее еще называют, прострел раскрытый. С середины апреля по сосновым борам, на пригорках появляются сине-фиолетовые колокольчатые цветы на пушистых стебельках. Удивительно, но сон-трава может цвести даже при температуре, близкой к нулю. Если вдруг непогода, цветок сложит лепестки и наклонится к земле, как будто задремлет. В мае-июне на стебельках вместо синих цветов можно увидеть пушистые шары. Это созревший плод – многоорешек. Насладиться этими удивительными растениями можно на тропе Паустовского. Жигулёвский государственный заповедник http://zhreserve.ru/ В Жигулёвском государственном заповеднике можно увидеть уникальное явление - цветение каменистых степей. Каменистые степи — это открытые солнцу и ветру южные склоны Жигулей, где отсутствует древесная растительность, а также вода и почва. Здесь в условиях сильной инсоляции, безводия и очень тонкого почвенного покрова возникли семь видов растений, нигде более в мире не встречающихся! Это тимьян жигулевский, ясколка жигулевская, молочай жигулевский, солнцецвет жигулевский, качим жигулевский и качим Юзепчука. Жигули радуют нас своим цветением в период с 15 апреля по 15 мая. Затем жестокое летнее солнце выжжет каменистые степи, и они приобретут до осени жухлый вид. Самый посещаемый маршрут заповедника – «Стрельная гора». Астраханский биосферный заповедник https://astrakhanzapoved.ru/ В Астраханский биосферный заповедник любители природы приезжают, чтобы увидеть красоту цветения астраханских пустынь. Наиболее яркие представители флоры – тюльпаны, ирисы, маки. В заповеднике можно увидеть и цветение других растений: астрагалы, аистника и тамариска и, конечно, астраханской сирени. В Астраханской области произрастает мак песчаный. Эти дикие растения ежегодно украшают пустынные территории региона красными коврами. Дикий мак отцветает очень быстро, а затем семена разносятся ветром. В поездке также можно увидеть нерест рыбы в полоях, птиц в дельте Волги. Национальный парк «Шушенский бор» http://sayanzapoved.ru/ На территории Перовского кластера национального парка «Шушенский бор» под лучами весеннего солнца распускаются прострелы. На территории равнинного участка национального парка растет четыре вида этих раннецветущих растений. Они раскрывают свои разноцветные лепестки постепенно, формируя яркий орнамент. Прострелы – многолетние растения семейства лютиковых, цветение продолжается с апреля по июнь. С весной в национальный парк «Шушенский бор» возвращаются перелётные птицы: чёрные коршуны, галки, сибирская завирушка, зяблик, повсюду слышны их трели. Вскоре у многих из них наступит самый важный период – период гнездования. Национальный парк «Кисловодский» https://kispark.ru/ С приходом весны в Национальном парке «Кисловодский» интенсивно отрастает травяной покров, на зеленом ковре которого обширными полянами цветут синие, голубые и фиолетовые крошечные цветочки. Это фиалки! Они везде: под пологом леса, среди кустарников, на луговых склонах, на обочинах дорог, вдоль троп. На территории парка их около 10 видов. Начало вегетации фиалок приходится на март, цветение – на апрель. Из множества фиалок, произрастающих на территории парка, чаще других встречаются – фиалка собачья и фиалка душистая, реже сомхетская – самая красивая из фиалок парка и фиалка удивительная. Материал и фото предоставлены Росзаповедцентром Минприроды РФ.

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