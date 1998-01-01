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07 марта
Исследование: Деловые женщины выбирают более дорогие отели, но более бюджетный перелет
Аналитики компании «Аэроклуб» изучили особенности бизнес-поездок представительниц прекрасного пола
Аналитики компании «Аэроклуб» проанализировали гендерную специфику деловых поездок представителей российского бизнеса за последние пять лет и выяснили, как часто женщины и мужчины путешествуют по работе, представители какого пола более внимательны к корпоративным правилам, а также отличаются ли их предпочтения при выборе авиабилетов и отелей.
По данным исследования, женщины ездят в командировки в среднем в два раза реже своих коллег: так, за последние два года мужчины оформили на 89% больше авиабилетов. Доля зарубежных поездок у представителей обоих полов совпадает, в 2024 году она составила 17%.
Исследование выявило сходство и по ряду поведенческих паттернов: так, средняя продолжительность командировки составляет три дня вне зависимости от гендерной принадлежности, а на обмены и возвраты и у женщин, и у мужчин приходится 9% деловых поездок, что опровергает стереотип о присущей дамам изменчивости поведения.
Средний возраст бизнес-путешественников составляет 37 лет для женщин и 39 – для мужчин. При этом если для сотрудниц компаний этот показатель с 2020 года остается неизменным, их коллеги-мужчины за последние годы «помолодели» с 40 до 35 лет.
«Не секрет, что мужчины и женщины неравномерно представлены в разных секторах экономики: в России больше всего женщин работает в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, гостиничной деятельности, в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений. Если мы посмотрим наши данные за последние годы, эти отрасли, за исключением фармацевтической, никогда не входили в топ-5 по командировочной активности.
Самые «путешествующие» компании в нашем клиентском портфеле, как правило, представляют нефтегазовую промышленность и энергетику, сектор FMCG, IT и телеком», – рассказала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.
Также женщины показали себя как более дисциплинированные сотрудники в части следования корпоративным политикам: строгое соблюдение рекомендованных компанией сроков оформления и установленных лимитов позволяет им бронировать более дешевые авиабилеты, причем на внутренних рейсах этот фактор наиболее ощутим.
Так, в 2024 году стоимость авиабилетов, выписанных мужчинами, была выше на 15% при средней стоимости 14 500 рублей за перелет в одну сторону в экономклассе (в 2023 и 2022 – на 16% и 20% соответственно).
При выборе гостинцы поведение представителей обоих полов совпадает только в отношении средств размещения верхнего сегмента: на отели категории 5* в 2024 году пришлось по 12% заказов. Исследование показало, что женщины чаще отдают предпочтение отелям уровня 4* (47% бронирований против 40% у мужчин), что, безусловно, приводит к сокращению доли 3-звездочных отелей (27% бронирований против 30% у мужчин) и доли отелей более низких категорий.
Так, если на гостиницы уровня 2*, 1*, а также объекты размещения без категорий у женщин суммарно приходится 14% бронирований, то у мужчин этот показатель достигает 18%.
«Подобные случаи крайне редки, однако в тревел-политиках ряда компаний, преимущественно международных, мы видим специальные условия организации командировок сотрудников женского пола – причем преимущественно они касаются именно вопросов проживания. Например, речь может идти о запрете на расселение на первом этаже отеля или в номере, расположенном в конце коридора.
Традиционно считается, что при выборе средств размещения женщинам важны освещение коридоров в темное время суток, надежные замки в номерах и оснащение дверей глазками, наличие хорошо освещенной и охраняемой автостоянки, круглосуточной службы room service, наличие в номере зеркала в полный рост, фена, утюга и гладильной доски.
Чем ниже категория отеля, тем ниже и вероятность наличия данных удобств. Возможно, этим и объясняется такая высокая доля качественных, но при этом разрешенных в большинстве компаний отелей категории 4* в женских бронированиях», – прокомментировала Юлия Липатова.
/TOURBUS.RU
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