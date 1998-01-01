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Fun&Sun рассказал подробности своей летней полетной программы в Турцию

Всего запланированы вылеты из 17 городов, около 90% рейсов – в Анталью, остальные — в Бодрум и Даламан

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор Fun&Sun анонсировал собственную полетную программу из Москвы в Турцию на лето 2025 года и рассказал, как смогут добраться до турецких курортов жители других городов.

Рейсами обеспечены все три столичных аэропорта. Россияне традиционно будут отдыхать в Анталье, Бодруме и Даламане.

Всего запланированы вылеты из 17 городов, около 90% рейсов – в Анталью, еще около 5% приходится на Бодрум и столько же - на Даламан. Самая насыщенная программа, традиционно, из Москвы. На столицу приходится 30% всех чартерных рейсов рейсов Fun&Sun в Турцию.

На все три курорта можно будет улететь из Внуково, в Даламан – также из Домодедово, из Шереметьево – только в Анталью.

Полетные программы в Анталью стартуют 23 марта на крыльях Ural Airlines, с 22 апреля регулярность вылетов станет ежедневной. Из Шереметьево полетит Corendon Airlines с 1 апреля, с 27 апреля рейсы также будут ежедневными.

Из Внуково на популярный курорт можно будет добраться с Pegasus Airlines и Azur Air с 30 марта и 23 апреля соответственно, тоже ежедневно.

В Бодрум два раза в неделю полетит Azur Air с 27 мая, а также Pegasus Airlines со 2 июня ежедневно. В Даламан – Ural Airlines с 28 апреля из Домодедово, а из Внуково - Pegasus Airlines со 2 июня ежедневно, а Azur Air с 26 мая – 2 раза в неделю.

Вторая по объему перевозки после Москвы программа – из Санкт-Петербурга. C 2 апреля Fun&Sun будет возить туристов в Анталью на крыльях Corendon Airlines и Pegasus.

Также в Анталью рейсами Corendon Airlines полетят путешественники из Екатеринбурга (с 26 апреля, с 17 мая – ежедневно), из Нижнего Новгорода (с 27 мая), из Казани (с 26 апреля ежедневно), из Набережных Челнов (с 27 мая), из Самары (с 22 апреля, с 19 мая – ежедневно), из Уфы (с 25 апреля, с 15 мая – ежедневно).

Из Казани ежедневно c 26 мая также будет возможно улететь в Анталью на крыльях Pegasus.

Из Сочи в Анталью полетят Ural Airlines с 6 Апреля и Red Wings с 26 апреля.

Добраться до популярного турецкого курорта на рейсах Ural Airlines смогут жители Махачкалы (с 26 мая), Владикавказа (с 24 мая), Перми (с 20 мая), Тюмени (с 27 мая), Волгограда (с 23 мая), Челябинска (с 26 мая).

Туры в Анталью из Новосибирска , включающие перелет регулярными рейсами S7 доступны с 13 апреля.

Также туроператором планируются чартерные рейсы в Анталью (с 26 апреля) и Бодрум (с 29 мая) из Минеральных Вод.

Туры в Анталью с вылетом 1 июня ( недельный отдых на двоих в отеле 5*, вылет из Москвы) Akka Alinda Hotel 5* (Кириш) — от 222 тыс. руб., Corendon Playa Kemer 5* (Бельдиби) — от 253 тыс. руб.

/TOURBUS.RU