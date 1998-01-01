Мостуризм: Чаще всего в столицу приезжают туристки из Петербурга и стран Азии

На женщин приходится 57% туристического потока в Москву, чаще всего они приезжают из Санкт-Петербурга и стран Азии, показало исследование комитета по туризму Москвы, подготовленное к Международному женскому дню.

"Прекрасный пол составляет 57% от общего числа российских путешественников в возрасте от 18 лет и старше, которые приезжают в Москву.

При этом в категории гостей старше 55 лет на их долю приходится около двух третей от всего турпотока", - отмечают в Мостуризме.

Основные регионы, откуда приезжают путешественницы, – это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Владимирская области, а также Республика Татарстан.

Часть туристок приезжает из удаленных регионов Сибири и Дальнего Востока, причем турпотоки из Тывы и Еврейской автономной области женщины составляют 67%.



"Социально-демографический портрет путешествующих россиянок выглядит следующим образом: 53% из них находятся в возрасте от 25 до 44 лет, а 55% состоят в браке. Подавляющее большинство женщин-туристок имеют высшее образование – 87%. Этот показатель дополнительно подчеркивает их активность и интерес к познавательным и культурным аспектам путешествий", - говорится в исследовании.



Почти 40% женщин приезжают в Москву, чтобы встретиться с родственниками или друзьями, 22% выбирают культурно-познавательный туризм, 18% едут с деловыми целями, по 3% – с целью медицинского, событийного или образовательного туризма. Имеет свои особенности и организация поездок. Так, 35% россиянок путешествуют в одиночку, 29% – с семьей, а 14% – с мужем или партнером.



"В основном женский турпоток из дальнего зарубежья в Москву формируется за счет Китая и стран Юго-Восточной Азии (Индия, Вьетнам и др.). Два из трех туристов, приезжающих из Китая – женщины (64%). А в турпотоке из стран Ближнего Востока женщины составляют меньше половины – 46%", - показало исследование.



По данным Мостуризма, 75% женщин-туристок из-за рубежа – это путешественницы в возрасте от 25 до 44 лет. Среди приезжающих из Китая 92% из них относятся к этой возрастной категории. Что касается формата поездок, то почти треть иностранок предпочитает путешествовать самостоятельно: 28% совершает поездку в одиночку.

Еще 31% приезжает в паре. Среди других популярных вариантов – путешествие с друзьями (его выбирают 15% представительниц прекрасно пола), семьей с детьми (13%) и с коллегами (11%).



Культурно-познавательный туризм остается главной целью поездки для 34% иностранных путешественниц. 21% туристок приезжают в Москву, чтобы встретиться с родственниками и друзьями. Деловой туризм привлекает 13% путешественниц, а событийный туризм и шоппинг – 8% и 6% соответственно.

Более 50% планируют путешествие более, чем за три месяца. При подготовке почти треть туристок ориентируются на советы и рекомендации друзей (29%), социальные сети (28%) или видеоблоги (21%).

Среди иностранок 69% выбирают для размещения отели, причем 53% предпочитают гостиницы категории 3-5*. Особенно ценят комфорт гостьи из стран Ближнего Востока: 64% останавливаются в гостиницах 3-5*. Но среди китайских путешественниц эти показатели еще выше – 83%.

В 2024 году Москву посетили 26 млн туристов, турпоток обогнал допандемийные показатели. Поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 225 млрд рублей.

/TOURBUS.RU

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