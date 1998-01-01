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07 марта
Мостуризм: Чаще всего в столицу приезжают туристки из Петербурга и стран Азии
Мостуризм подготовил к завтрашнему празднику специальное исследование «женского туризма»
На женщин приходится 57% туристического потока в Москву, чаще всего они приезжают из Санкт-Петербурга и стран Азии, показало исследование комитета по туризму Москвы, подготовленное к Международному женскому дню.
"Прекрасный пол составляет 57% от общего числа российских путешественников в возрасте от 18 лет и старше, которые приезжают в Москву.
При этом в категории гостей старше 55 лет на их долю приходится около двух третей от всего турпотока", - отмечают в Мостуризме.
Основные регионы, откуда приезжают путешественницы, – это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Владимирская области, а также Республика Татарстан.
Часть туристок приезжает из удаленных регионов Сибири и Дальнего Востока, причем турпотоки из Тывы и Еврейской автономной области женщины составляют 67%.
Еще 31% приезжает в паре. Среди других популярных вариантов – путешествие с друзьями (его выбирают 15% представительниц прекрасно пола), семьей с детьми (13%) и с коллегами (11%).
Более 50% планируют путешествие более, чем за три месяца. При подготовке почти треть туристок ориентируются на советы и рекомендации друзей (29%), социальные сети (28%) или видеоблоги (21%).
Среди иностранок 69% выбирают для размещения отели, причем 53% предпочитают гостиницы категории 3-5*. Особенно ценят комфорт гостьи из стран Ближнего Востока: 64% останавливаются в гостиницах 3-5*. Но среди китайских путешественниц эти показатели еще выше – 83%.
В 2024 году Москву посетили 26 млн туристов, турпоток обогнал допандемийные показатели. Поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 225 млрд рублей.
/TOURBUS.RU
Фото: stock.adobe.com
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