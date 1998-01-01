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07 марта
SuperJob: Путешествие — самый желанный подарок на 8 марта
Согласно опросу, путешествие в качестве подарка на Международный женский день хотели бы более четверти россиянок
Отправиться в небольшое путешествие в качестве подарка на Международный женский день, 8 марта, хотели бы более четверти (27%) российских женщин, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что получить на 8 марта в подарок деньги хотела бы каждая шестая (16%) участница опроса, билеты в театр, кино или музей - 8% респондентов, косметику, украшения, подарочные сертификаты - по 6% соответственно.
Парфюмерию и косметику назвала каждая одиннадцатая женщина (9%), деньги - 7% респондентов, украшения - 5% женщин, подарочные сертификаты - 3% участниц опроса.
В ТОП-5 по количеству поисковых запросов на туры в марте 2025 года, по данным системы вошли Египет (25,5%), ОАЭ (18,6%)
Таиланд (17,1%), Турция (8,6%) и Россия (4,5%).
За пределами пятерки лидеров по поисковому интересу на март – Шри-Ланка и Вьетнам (по 4% поисковых запросов), Китай (3,8%), Мальдивы с 3,2% и Куба с 2,3%.
Если сравнивать с мартом 2024 года, ведущая пятерка направлений осталось той же, но в 2025 году выросла доля поисков отдыха в Таиланде (с 15% до 17,1%), но сократилась доля Турции (с 12% до 8,6%) и России (с 7,6% до 4,5%).
Последнее, в том числе, может быть связано с негативным инфофоном вокруг черноморских курортов.
/TOURBUS.RU
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