SuperJob: Путешествие — самый желанный подарок на 8 марта

Согласно опросу, путешествие в качестве подарка на Международный женский день хотели бы более четверти россиянок

Отправиться в небольшое путешествие в качестве подарка на Международный женский день, 8 марта, хотели бы более четверти (27%) российских женщин, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что получить на 8 марта в подарок деньги хотела бы каждая шестая (16%) участница опроса, билеты в театр, кино или музей - 8% респондентов, косметику, украшения, подарочные сертификаты - по 6% соответственно.



Согласно опросу, смартфон и бытовую технику лучшим подарком сочли бы по 4% респондентов, сертификаты на обучение - 3% опрошенных женщин, принадлежности и материалы для хобби - 2% респондентов, чайные или кофейные сервизы, книги или товары для спорта - по 1% участниц опроса.



Какому-либо другому подарку, например, букету цветов, оплате ипотеки, турпоходу, одежде или обуви обрадовались бы 5% опрошенных женщин, еще каждая одиннадцатая (9%) затруднилась что-либо сказать о своих пожеланиях, отмечают в SuperJob.ru.



Отвечая на вопрос о том, какие подарки на 8 марта обычно приходилось получать, допускающий любое количество ответов, почти две трети опрошенных женщин (61%) назвали цветы, каждая седьмая (14%) - конфеты или кофейные наборы.

Парфюмерию и косметику назвала каждая одиннадцатая женщина (9%), деньги - 7% респондентов, украшения - 5% женщин, подарочные сертификаты - 3% участниц опроса.



По данным SuperJob.ru, почти каждая восьмая (13%) посетовала, что ей ничего не дарят, 2% респондентов затруднились что-либо сказать по данному поводу.

Опрос проводился с 25 февраля по 4 марта 2025 года среди 1600 женщин в возрасте от 18 лет в 358 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.



Ранее мы сообщали, что аналитики изучили данные поисков и продаж туров на март 2025 года в системе поиска и бронирования «Слетать.ру».

В ТОП-5 по количеству поисковых запросов на туры в марте 2025 года, по данным системы вошли Египет (25,5%), ОАЭ (18,6%)

Таиланд (17,1%), Турция (8,6%) и Россия (4,5%).

За пределами пятерки лидеров по поисковому интересу на март – Шри-Ланка и Вьетнам (по 4% поисковых запросов), Китай (3,8%), Мальдивы с 3,2% и Куба с 2,3%.

Если сравнивать с мартом 2024 года, ведущая пятерка направлений осталось той же, но в 2025 году выросла доля поисков отдыха в Таиланде (с 15% до 17,1%), но сократилась доля Турции (с 12% до 8,6%) и России (с 7,6% до 4,5%).

Последнее, в том числе, может быть связано с негативным инфофоном вокруг черноморских курортов.

/TOURBUS.RU