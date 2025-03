Новости Сбер, TURSAB и лучшие клиники Турции - на MITT 2025 Более тысячи экспонентов из 30 стран примут участие в выставке MITT, которая пройдет в «Крокус Экспо» 18-20 марта

Самая крупная в России международная выставка туризма и индустрии гостеприимства состоится в Москве с 18 по 20 марта 2025 г. в «Крокус Экспо» Свое участие уже подтвердили более тысячи туроператоров, турагентов, отельеров, MICE-организаторов, национальных стендов из 30 стран, включая Оман, Турцию, Египет, Индонезию, Алжир, Индию, Азербайджан, Иорданию, Беларусь и др. Среди участников: Aviasales, Авито Путешествия, 101Hotels, Bronevik.com, «Путешествия от Т-банка», AL-Rafidain Travel and Tourism, CARTHAGE Grpoup, Ozon Travel, FUN AND SUN HOLIDAYS, TRAVELLINE, “Донинтурфлот», «Островок.ру», «Меридиан Экспресс», «Ной Ленд», «Отелло», «Сирена Трэвел», Hazar Merjeni, «Суточно.ру», «Шереметьево ВИП», «Яндекс Путешествия», Rosha Travel, Norke Roomsharing, 1000 Дорог, Шэньси, Инфотач, Dolphin Tours and Travel, «Академ-Онлайн» и многие другие. ЧТО НОВОГО? СЕССИЯ СБЕРА «ТИХАЯ ГАВАНЬ ТУРБИЗНЕСА» Сбер – ключевой партнер туристической отрасли. Помимо финансовых продуктов Сбер предлагает такие решения, как стратегический консалтинг, аналитика отрасли на основе больших данных, внедрение цифровых решений и умных устройств на объекты гостеприимства. На выставке мы проведем собственную сессию, в ходе которое поделимся своей экспертизой и решениями для туротрасли. Приходите 19 марта в Павильон 1 (Сбер Арена), начало в 13:15. Вместе мы сделаем российские регионы еще более привлекательными для туриста! HEAL IN TÜRKIYE: КРУПНЕЙШИЙ УЧАСТНИК РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА НА MITT 2025 На стенде медицинского туризма Турции B3035 вы можете познакомиться с самыми престижными больницами и стоматологическими клиниками Турции. Вы узнаете о последних инновациях в сфере оздоровительного туризма и получите подробную информацию об услугах в области эстетической хирургии, стоматологического лечения, кардиологии, ортопедии, дерматологии. Среди участников – лучшие клиники: Clinic Center, Doruk Hospitals, DT.OG Dental Clinic, Hüma International Hospital, Medical Park, Medipol International Health Services. TÜRSAB: ГРОМКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ Ещё один крупный участник выставки – ассоциация туристических агентств TÜRSAB. Представители ассоциации ждут на стенде B5025 турагентов, туроператоров, отельеров. Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25

