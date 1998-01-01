РСТ просит поддержать турбизнес Анапы беспроцентными кредитами

Выдача беспроцентных кредитов, даже на несколько месяцев, позволит турбизнесу Анапы готовить туристическую инфраструктуру к сезону и поддержать индустрию курорта в сложный период, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Все меры поддержки дают экономический эффект. В какой-то момент у предприятия снижаются оборотные средства, из-за этого начинают отменяться или сдвигаться какие-то задачи, связанные с развитием.

В идеале бизнес хотел бы видеть беспроцентные кредиты, потому что те деньги, которые он получает обычно от туриста – это беспроцентные займы, на которых функционирует отрасль. Пусть это будет не долгосрочно – на 2-3 месяца до наступления летнего сезона, чтобы потом их можно было бы отдать", - рассказал он журналистам.



Как отметил н-н Уманский, выдача беспроцентных займов уже обсуждалась с Минэкономразвития, и они вовлечены в работу по поддержке туриндустрии Анапы.

"Но для таких проектов нужно согласование с Минфином, наличие средств в бюджете. Мы готовы продолжить диалог, чтобы эти инструменты, при возможности, могли быть максимально эффективно внедрены", - добавил он.



Как пояснил эксперт, обычно турбизнес вкладывает оборотные средства в развитие, в подготовку инфраструктуры к туристическому сезону, модернизацию объектов, постройку бассейнов.

"Можно сэкономить, отложив какие-то обязательства, либо привлечь дополнительные средства взамен тех, которые должны поступать от туристов. Речь идет о мерах фискального характера – отсрочке налоговых выплат, обязательств по отчислениям во всевозможные фонды, отсрочке по кредитам.

Она может продлеваться на несколько месяцев, пока не восстановится туристический поток и не восстановится денежный поток. Возможно привлечение льготных кредитов, которые могли бы пополнить оборотные средства отелей", - сказал Уманский.

По его словам, также очень важно сделать поддержку доступной, чтобы отели могли скорее продолжить свою деятельность.





Туроператоры по детскому отдыху в свою очередь попросили Минэкономразвития включить их в перечень нуждающихся в мерах поддержки в связи с ситуацией в Анапе, сообщила сегодня глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху, директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова.



"Туроператоры заблаговременно, в октябре-ноябре берут квоты мест в детских лагерях на период с июня по сентябрь и оплачивают часть необходимой суммы. После ситуации с мазутом в Анапе пошли аннуляции, новых продаж пока нет. Часть лагерей отказывается возвращать денежные средства, а часть просят доплату до 80% до 15 марта.

Поэтому туроператоры были вынуждены взять деньги из оборота или кредиты, чтобы расплатиться. У нас просьба от лица туроператоров по детскому отдыху включить нас в меры поддержки", - сказала она на выездном рабочем совещании "Перспективы летнего туристического сезона 2025 года" в Анапе.



Как отметила г-жа Иванова, в ноябре туроператоры проплатили 30-40% стоимости той квоты, которую взяли.

"На начало декабря у нас было забронировано порядка 70-80% путевок, это от предприятий и групп. Мы чувствовали себя хорошо. Затем пошли аннуляции и отказы, которые составили 70-80%, у кого-то 90%", - пояснила эксперт.



По ее словам, аналогичная проблема у туроператоров с перевозками детей.

"Места в поездах туроператоры забронировали в ноябре. В марте - последний «час искс», когда мы можем снять места. Дальше же все мы берем полностью ответственность на себя.

Таким образом, у туроператоров сейчас двойные финансовые риски, как по отношению к детским лагерям, так и к транспортировке", - подчеркнула Иванова.

В свою очередь, глава департамента реализации туристических проектов Минэкономразвития Георгий Груша отметил, что министерство рассмотрит эту просьбу.

/TOURBUS.RU