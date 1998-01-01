|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 марта
РСТ просит поддержать турбизнес Анапы беспроцентными кредитами
Для этого нужно совместное решение Минэкономразвития и Минфина
Выдача беспроцентных кредитов, даже на несколько месяцев, позволит турбизнесу Анапы готовить туристическую инфраструктуру к сезону и поддержать индустрию курорта в сложный период, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Все меры поддержки дают экономический эффект. В какой-то момент у предприятия снижаются оборотные средства, из-за этого начинают отменяться или сдвигаться какие-то задачи, связанные с развитием.
В идеале бизнес хотел бы видеть беспроцентные кредиты, потому что те деньги, которые он получает обычно от туриста – это беспроцентные займы, на которых функционирует отрасль. Пусть это будет не долгосрочно – на 2-3 месяца до наступления летнего сезона, чтобы потом их можно было бы отдать", - рассказал он журналистам.
Она может продлеваться на несколько месяцев, пока не восстановится туристический поток и не восстановится денежный поток. Возможно привлечение льготных кредитов, которые могли бы пополнить оборотные средства отелей", - сказал Уманский.
Туроператоры по детскому отдыху в свою очередь попросили Минэкономразвития включить их в перечень нуждающихся в мерах поддержки в связи с ситуацией в Анапе, сообщила сегодня глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху, директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова.
Поэтому туроператоры были вынуждены взять деньги из оборота или кредиты, чтобы расплатиться. У нас просьба от лица туроператоров по детскому отдыху включить нас в меры поддержки", - сказала она на выездном рабочем совещании "Перспективы летнего туристического сезона 2025 года" в Анапе.
Таким образом, у туроператоров сейчас двойные финансовые риски, как по отношению к детским лагерям, так и к транспортировке", - подчеркнула Иванова.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72