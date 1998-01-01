Виктория Кизимова: «Клиент готов платить за персонализацию»

В 2024 году мировой туризм окончательно закрепил тренд на рост поездок: предварительный объем рынка в стоимостном выражении составил $1,61 триллиона с прогнозом роста на 2025 год от 6 до 9%. Доля онлайн-бронирований всех сервисов при этом составила 62%.

Тренды и прогноз развития технологий в туризме – тема беседы «Турбизнес» с Викторией Кизимовой, гендиректором компании «Мой агент».

По словам эксперта, ожидается, что ожидают, что глобально рынок онлайн-бронирований в туризме в 2025 году составит $1,2 триллиона с долей 65% от общего числа сделок. Интересен тот факт, что количество бронирований будет расти и для отелей, и для авиаперелетов. При этом оборот сделок по отелям вырастет на 3%, а вот обороту авиаперевозок пророчат падение на 10%, т.к в целом в мире усилилась конкуренция авиаперевозчиков – не совсем понятно

Тут важно отметить, что в статистике онлайн-сервисами называют те, которые имеют В2С направленность, а офлайном то, что мы скорее называем В2В. Однако и в сегменте В2В есть свои онлайн-технологии. И как раз доля бронирований деловых поездок с помощью онлайн-инструментов превышает 70%, - отмечает эксперт.

Внутренний туризм в тренде

После COVID-19 в мире сохраняется тренд на путешествия внутри родного региона. В мире по этому показателю лидируют США и Китай. Россия также в тренде.

В Российском союзе туриндустрии количество поездок по стране в 2024 году оценивают примерно в 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 году. Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году вырос на 5,9% по сравнению с 2023 годом и составил 111,7 млн человек, следует из итоговой статистики Росавиации. На рейсах по России перевезено 84,7 млн пассажиров (рост на 2%), на международных рейсах – 27 млн человек (рост на 20,1%).

Клиент готов платить за персонализацию

На всех профильных конференциях много говорят про искусственный интеллект и нейросети. Что это глобально дает всем участникам рынка? По сути, это персонализация и сокращение расходов.

Персонализация – вот новая нефть. Это то, за что действительно готов платить клиент.

Еще 10 лет назад все поставщики, онлайн-платформы работали над тем, чтобы собрать как можно больше контента, чтобы дать клиенту выбор. Сейчас, когда контента стало слишком много, речь идет о том, как предоставить клиенту персонализированный выбор, как сделать так, чтобы клиент не утонул в море предложений.

Если поисковые алгоритмы умеют настраивать результаты поиска под клиента, если выбор клиенту помогают сделать без стресса, помогают найти то, что действительно его удовлетворит, такой онлайн-продукт обречен на успех. 78% опрошенных выразили согласие на помощь ИИ при поиске отелей. Многие нейросети уже справляются с простыми рекомендациями.

Например, что можно увидеть за три дня в Ярославле или где покататься на лыжах в России.

Но, если нужно копнуть глубже, попросить забронировать номер в отеле ски-ин, ски-аут, например, то нейросеть пока выдает нерелевантные ответы. Именно поэтому сейчас себя хорошо чувствуют агенты, а особенно те, кто работают с высокими чеками. Пока так персонализировать предложения нейросети не умеют.

К вопросу персонализации глобально подходят и авиакомпании. Конкуренция и развитие технологий, безусловно, подстегивают этот процесс. Изначально продуктом авиакомпании была перевозка пассажира из точки А в точку Б. Развитие лоукост-модели показало, что провозная плата может составлять 20-50% от всех затрат пассажира, связанных с перелетом.

Пассажир хочет заплатить как можно меньше за перелет, но готов заплатить за выбор места, багаж, вкусную еду по своему выбору, интернет на борту. Пассажир, путешествующий бизнес-классом, с большей долей вероятности претендует на премиальный сервис и может дополнительно заплатить за другие важные для него опции.

Перед авиакомпаниями стоит важная технологическая задача: узнать о клиенте и его потребностях больше, чтобы предлагать релевантные тарифы и дополнительные услуги, в том числе с использованием динамического ценообразования. Ответом на этот вызов стала инициатива IATA и новая концепция Modern Aviation Retailing (MAR), в основу которой лягут уже известные нам NDC, One Order и One Offer. IATA декларирует, что к 2030 году крупнейшие авиакомпании мира откажутся от привычных e-tickets, PNR и EMD.

Внедрение MAR позволит авиакомпаниям нарастить доходы за счет продажи дополнительных сервисов и сократить расходы за счет дистрибуции, минуя GDS, максимально приближая свои предложения к клиенту в полном объеме.

/TOURBUS.RU

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