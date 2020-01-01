Туроператоры: В Европе вновь ждут российских туристов

После избрания президентом США Дональда Трампа новостной фон постоянно меняется, как и курс рубля к доллару и евро, и это заметно влияет на настроения на туристическом рынке.

Сообщения о возможном восстановлении штатной численности посольства США и возобновлении прямых рейсов в эту страну позволяет рассматривать перспективы взаимного туризма. А отельеры европейских стран начали интересоваться у российских партнеров возможностями возвращения на рынок.

«В конце прошлого года на международной выставке эксклюзивного туризма International Luxury Travel Market (ILTM) в Каннах к нам подходили многие европейцы, пропавшие в последние два-три года с горизонта, и старались напомнить о себе, предлагали вновь продавать, например, Лазурный берег Франции, другие европейские курорты.

Гостиничные цепочки, которые вообще два года не появлялись в России, сейчас стали приезжать и награждать своих лучших российских агентов», – рассказал гендиректор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов на пресс-конференции, прошедшей в Национальной службе новостей, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Они понимают, что, если вдруг произойдет глобальное перемирие, то надо не оказаться в списке последних, кто к этому присоединится. Надо быть в первых рядах, чтобы получить свою долю рынка. Так устроен бизнес, и он очень зависим от внешних факторов.

Но и в целом наметился общий позитивный тренд, что туризм – это, прежде всего, мир, дружба, это мирное существование, взаимовыгодное сотрудничество и польза для экономики», – отметил он.

Генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян добавил, что поток россиян в европейские страны растет, в первую очередь, за счет большей доступности авиабилетов.

«Как только снизились цены на авиабилеты в Европу, сразу увеличился российский турпоток. В разы. Если раньше билет Москва – Стамбул – Рим стоил 120 тысяч рублей, то сейчас можно самостоятельно доехать до Еревана и оттуда улететь в Рим за 9 тысяч рублей в оба конца.

Вместо того, чтобы лететь через Стамбул за безумные деньги – 300 тыс. только на авиабилеты на семью из трех человек, можно спокойно добраться до Рима за 100 тысяч рублей. Италия, Испания, Греция, Венгрия и Франция нормально дают визы, и люди едут», – рассказал эксперт.

По словам генерального директора компании TEZ Tour Воскана Арзуманова, чтобы минимизировать сложности с бронированием отелей в Европе, можно это сделать через туроператора или турагента.

Арутюнов согласился с коллегами, что получить визы в Европу стало гораздо проще.

«Например, зимой был такой период, когда визу, в частности, итальянскую, можно было получить за две недели. Но все-таки тем, кто думает о летней Европе, надо сейчас уже заняться подачей документов на визу. Пока еще массовых очередей в посольствах нет», – сказал u-y Арутюнов.

Как уточнил Мкртчян, по законам Евросоюза можно подавать документы на визу за полгода до поездки: «То есть сейчас, в марте, самое время подумать о визе, если кто-то планирует поездку в июле.

Ждать июня точно не надо. Виза выйдет в начале апреля. Летом у того же итальянского посольства будет уже огромная очередь. Сейчас очередь в 5-6 раз очередь меньше, чем она будет в июне, а условия подачи те же».

Эксперты не исключают, что летом могут появиться прямые рейсы в отдельные европейские страны. Правда, по мнению Дмитрия Арутюнова, при нынешней ситуации появление прямого авиасообщения с США может произойти быстрее, чем возобновление рейсов в Европу.

Среди самых быстрорастущих направлений эксперты назвали Китай, Таиланд, Вьетнам. А 80% российского турпотока в страны дальнего зарубежья приходится на пять стран – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Китай.

Воскан Арзуманов добавил, что за последние два дня, когда курс рубля несколько ослабел к мировым валютам, туроператоры наблюдают некоторый спад продаж зарубежных туров после резкого роста во второй половине февраля. Мкртчян сообщил, что в этот период рост продаж составил не менее 15%

/TOURBUS.RU



