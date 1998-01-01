Новости "Аэростар" сносить не будут Знаменитый столичный конгресс-отель "Аэростар" на 410 номеров перешел под новый бренд и с 12 марта будет носить имя «Azimut Отель Аэростар Москва 4*»

Как стало известно нашему порталу, ведущая отечественная гостиничная сеть Azimut Hotels продолжает расширять свое присутствме в Москве - 12 марта под брендом Azimut заработает ее шестой столичный объект - «Azimut Отель Аэростар Москва 4*». По информации из открытых источников, у здания, где расположен отель - довольно долгая и непростая история. Девятиэтажное здание у Центрального аэродрома им. Фрунзе было построено к Олимпиаде-80 для размещения гостей столицы и лётных экипажей. В конце 1980-х на это здание обратила внимание канадская фирма «IMP Group Inc.», которая решила сделать там отель бизнес-класса. Совместно с Главным агентством воздушных сообщений и компанией «Аэрофлот-международные авиалинии» было создано СП «Аэроимп». Отель был открыт в 1991 году. В 1995 году действие договора с фирмой «IMP Group Inc.» было приостановлено СП «Аэроимп» и его российскими учредителями. Канадская сторона обратилась в арбитраж Международной торговой палаты, и в 1997 году Стокгольмский суд постановил взыскать с российских учредителей около 22 млн долл. В 2004 году из-за конфликта владельца и арендатора гостиница «Аэростар» была закрыта.Урегулировать конфликт помог бизнесмен Павел Фукс, чья компания MosCityGroup в итоге выкупила отель и вновь его открыла в 2008 г. В интервью «Коммерсанту» он тогда рассказывал, что IMP Group в итоге получила за отель $30 млн, а «Аэрофлот» – около $10 млн. Сама MosCityGroup планировала построить на территориях «Аэростара» и расположенного рядом аэровокзала многофункциональный комплекс площадью в несколько сотен тысяч квадратных метров, писал тогда «Коммерсантъ». В 2022 году газета «Ведомости» писала, что совладельцем отеля стал девелопер «Бэсткон», который специализируется на строительстве жилья. На этом основании издание эксперты издания сделали вывод, что гостиница будет вскоре снесена и, «исходя из расположения гостиницы девелопер может построить там жилой комплекс с объектами инфраструктуры». Как сообщили нам вчера в пресс-службе компании Azimut Hotels, "один из крупнейших конгресс-отелей столицы расположен на крупной транспортной магистрали города — Ленинградском проспекте, связывающем международный аэропорт «Шереметьево» с историческим центром и деловыми кварталами. Удобная логистика пути до делового центра «Москва-Сити» и выставочного комплекса «Экспоцентр», а также до выставочного комплекса «Крокус Экспо» делает этот отель одним из наиболее оптимальных средств размещения в мегаполисе. Кроме того, «Azimut Отель Аэростар Москва 4*» расположен внутри так называемого спортивного кластера: в пешей доступности от легендарного стадиона Динамо, ВЭБ Арены и Арены Мегаспорт, что делает отель особенно популярным как среди представителей спортивного сообщества, так и среди многочисленных болельщиков". Девятиэтажный гостиничный комплекс рассчитан на 410 комфортабельных номеров различных категорий, в том числе предназначенных для длительного проживания с собственной кухней и рабочим пространством. В распоряжении гостей большой наземный паркинг на 350 мест, фитнес-центр, прачечная, химчистка, гладильные комнаты, салон красоты, а также детская комната. К услугам гостей также 17 многофункциональных залов для проведения деловых и частных мероприятий, вместимостью до 400 человек, названные в честь крупнейших аэропортов страны, величайших памятников архитектуры и музеев-заповедников Для ценителей гастрономической кухни работает бар «Эстрада» с авторским меню, а также ресторан «Брассери ЭрТе», названный в честь французского иллюстратора и сценографа с русскими корнями Романа Тыртова, прославившегося под псевдонимом ЭрТе. На 4 этаже отеля при входе в ресторан расположено несколько работ мастера, которым восхищался Энди Уорхолл. Как отмечает Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels, «Мы очень рады, что под брендом Azimut Hotels в Москве заработает еще один отель в удобной локации, с большим номерным фондом и способный предоставить существенные конференц-возможности. "Аэростар Москва 4* - гостиница с богатейшей историей, которая за время своей работы смогла принять у себя множество знаменитых гостей и воспитать огромное количество кадров для гостиничной индустрии России. Уверен, что большая узнаваемость вкупе с работой в единых стандартах сети Azimut Hotels помогут сделать новый шаг в развитии отеля и быть ещё более привлекательным для наших дорогих гостей». Напомним, что Azimut Hotels – крупнейшая российская сеть отелей с самой широкой географией присутствия по всей России. Сегодня в сеть входят более 70 отелей и санаториев более чем в 45 городах, общий номерной фонд сети составляет более 11 400 номеров. /TOURBUS.RU

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