Форум ITB Berlin-2025 поставил новый рекорд

В этом году в ведущей европейской турвыставке принимают участие 5800 экспонентов из 170 стран

Ведущая европейская туристическая выставка ITB Berlin 2025 открылась вчера в столице Германии. По словам организаторов, нынешний форум, проходящий под лозунгом «Здесь живет мир путешествий», уже поставил очередной рекорд — в нем принимают участие 5800 экспонентов из 170 стран, что на 5% больше, чем в минувшем году.

Особенно увеличились на этот раз разделы круизного рынка, новых туристических технологий, а также стенды стран Южной Европы, Азии и Африки.

Официальной страной выставки на этот раз стала Албания, которую только в минувшем году посетили около 400 тысяч немецких туристов. Открывая экспозицию, почетный гость выставки - премьер-министр Албании г-н Эди Кристак Рама отметил, что его страна — одно из самых быстроразвивающихся средиземноморских направлений, и наряду с традиционным пляжным и кулинарным туризмом, на экспозиции площадью 800 кв м. широко представлены и такие новые для Албании направления, как сельский и приключенческий туризм.

На церемонии открытия выставки выступил и д-р Марио Тобиас, генеральный директор Messe Berlin, который отметил, что « На нынешней ITB Berlin преобладает чувство оптимизма относительно будущего отрасли. Последние данные World Travel Monitor указывают на 13-процентный рост международных поездок в 2024 году, что фактически вернет нас в этом году к допандемическому уровню 2019 года.

Это многообещающее развитие событий, которое отражается на ITB Berlin, где оптимистичная атмосфера и высокие показатели бронирования еще больше усиливают наши позитивные перспективы».

Деловая часть берлинского форума в этом году прежде всего сконцентрирована вокруг двухсот сессий по 17 направлениям, объединенных в деловую конференцию под лозунгом «Здесь живет сила перехода к новому».

В конференции принимаю участие около 400 спикеров из таких компаний, как Expedia, DERTour, Google, Uber, Booking.com, Microsoft Advertising, Wyndham, UN Tourism и TUI. Среди обсуждаемых тем — использование в туриндустрии искусственного интеллекта, формирование корпоративной культуры, продвижение новых рынков и многое другое.

В этом году в рамках выставки в третий раз пройдет и форум ITB Innovators 2025, где будут представлены 35 новаторских инноваций, «которые преобразуют ландшафт мирового туризма».

«Эти инновации объединяют самые креативные концепции в отрасли, показывая нам, как цифровые достижения и экологические инициативы влияют на будущее туризма. На ведущей в мире туристической выставке экспоненты представят передовые технологии, начиная от интеллектуальных приложений на основе искусственного интеллекта и заканчивая инновационными моделями цифровой дистрибуции и прогрессивными решениями в области устойчивого развития», — рассказала Дебора Роте, директор ITB Berlin.

Среди представляемых в этом году проектов - Runnr.ai, виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта, безлимитная eSIM от World Mobile Limited, MOBY BIKES - виртуальный менеджер по продажам и платформа Cause We Care, направленная на компенсацию выбросов углерода.

Напомним, что последние годы наша страна не участвуют в берлинской выставке, однако представители крупных российских туроператорских компаний традиционно посещают ее, чтобы быть в курсе новейших тенденций развития мировой туротрасли.

/TOURBUS.RU





Фото: Пресс-служба ITB 2025