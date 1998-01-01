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Актуальные вопросы делового туризма обсудят на «Интурмаркете» в Нижнем Новгороде

14 марта в рамках форума «Интурмаркет» состоится кейс-сессия «Новая география MICE-мероприятий. Деловой туризм для развития территорий»

14 марта на Международной выставке-форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет» состоится кейс-сессия «Новая география MICE-мероприятий. Деловой туризм для развития территорий».

Организатор сессии — АНО «Проектный офис MICE», модератором выступит его исполнительный директор Наталья Евневич.

К участию приглашаются представители региональных офисов по развитию территорий, EVENT/MICE/Business travel агентств и корпоративные заказчики.

Отрасль делового туризма испытывала бурный рост в течение всего 2024 года. Эксперты отмечали рост корпоративных событий уже с начала года – во втором квартале 2024 года объём рынка экономически вырос на 28 % в сравнении с таким же периодом 2023 года.

Спрос на деловые мероприятия в III квартале 2024 превзошел показатели предыдущего года на 54%.

По экспертным оценкам, объем рынка MICE-туризма в 2024 году превысил 800 млрд долларов.

Прошедший год, успешный для отрасли, продемонстрировал, что индустрия встреч и событий – реальный сегмент экономики из более 100 отраслей и видов хозяйственной деятельности.

В рамках сессии эксперты поделятся новыми направлениями для проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий и увеличения количества деловых гостей.Модератором выступит исполнительный директор «Проектного офиса MICE» Наталья Евневич.

Свои успешные кейсы представят директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко, заместитель министра туризма Тверской области Надежда Выскубова, старший менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «ВодоходЪ. Пассажирский порт» Татьяна Кислова, руководитель историко-музейного направления пивоваренной компания «Балтика» Алена Королькова, директор АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» Екатерина Павлова, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах и другие.

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