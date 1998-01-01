Презентации туристического потенциала столицы пройдут 11 марта в Костроме

В программе - представление весенне-летних туроператорских, экскурсионных и гостиничных программ в Москве и деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы

В этом году запланирована широкая география проведения презентаций турбизнеса столицы. Деловые встречи уже прошли в Нижнем Новгороде и Иваново. На очереди мероприятия в Костроме, Самаре и Уфе.

В Костроме презентации туристического потенциала Москвы пройдут во вторник, 11 марта.

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Костромы посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

Дата проведения: 11 марта 2025, 11:00 - 13:00

Место проведения: г. Кострома, Гостиничный комплекс «Волга» (Юношеская ул., 1), большой конференц-зал





УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";

RUSSPASS;

ТУРОПЕРАТОРЫ

Пятый элемент

Империя туризма

7 холмов

ЛаВояж – круизы & путешествия

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ВДНХ

Центр национальных конных традиций на ВДНХ (Кремлевская школа верховой езды)

Музей Гаража особого назначения ФСО России

PANORAMA360

Музей «АТОМ»

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Сеть отелей Maxima Hotels

Сеть апарт-отелей YE’S

Капсульный отель Q-block

Апарт-отель «Измайловский парк»

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