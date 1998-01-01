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05 марта
Эксперты: Спад бронирования туров в Анапу составляет 60-70%

В то же время туроператоры говорят об "осторожно положительной" динамике бронирований отелей на майские праздники и лето


  

Туроператоры говорят об "осторожно положительной" динамике бронирований отелей и туров в Анапу на летний сезон, в первую очередь туристов сейчас интересует период майских праздников, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

 

"Несмотря на то, что темпы бронирования отелей и туров в Анапу замедлились по сравнению с прошлым годом, туристы продолжают интересоваться гостиницами и апартаментами в регионе, особенно на период межсезонья. Мы отмечаем, что с начала года на треть вырос спрос на отели Анапы, работающие по концепции "все включено" относительно аналогичного периода в прошлом году.

 

Это говорит о том, что туристы не отказываются от поездок, однако выбирают варианты размещения, где есть услуги и инфраструктура для полноценного досуга внутри отеля: собственные бассейны, спа-процедуры и анимация", - цитирует пресс-служба РСТ PR-директора сервиса бронирования "Островок" Аниту Гусич.

По данным "Островка", средняя стоимость размещения в Анапе в бронированиях, совершенных с января, составляет 4 650 рублей в сутки, что на 6% ниже, чем в прошлом году. Средняя глубина бронирований отелей Анапы с начала года составляет 58 дней, в прошлом году она была 102 дня.

"В последние две недели бронирования начали расти, и динамика осторожно положительная. По сравнению с тем же периодом прошлого года спад составляет порядка 60-70%, но на сегодня заявки растут. В этом году готовимся к небольшой глубине продаж – уже понятно, что это будут продажи непосредственно перед сезоном или в самом сезоне.

Туристы ждут решения Роспотребнадзора. Но начинается весна, меняется погода, информационный фон, и все это становится поводом для улучшения ситуации, бронирования постепенно возобновляются", - рассказала директор представительства компании "Алеан" в Анапе Екатерина Данилова.

Она добавила, что наиболее активно берут майские даты, почти столько же – на лето. Есть брони на межсезонье – март-апрель, но гораздо меньше.

В компании "Мультитур" бронирования Анапы сейчас примерно на 60-65% ниже, чем в тот же период годом ранее. При этом туристы не спешат аннулировать туры, приобретенные до аварии танкеров с мазутом.
"Процент аннуляций броней, сделанных в октябре-ноябре по самым выгодным ценам, составляет около 20%, что не так уж много. Туристы заняли выжидательную позицию, так как до сезона еще три месяца", - сообщила директор по продажам туроператора Евгения Кизей.

По ее словам, цены на отдых в Анапе выросли в среднем на 15-20%.

"Пока снижения цен в массовом порядке мы не наблюдаем, хотя есть единичные спецпредложения", - добавила Кизей.

Что касается перераспределения спроса, эксперты выделили Крым, Абхазию, другие курорты Краснодарского края, в том числе на Азовском море, Дагестан.

В свою очередь АТОР сегодня сообщает, что финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута и последующим нагнетанием негатива в отношении курорта сейчас составляют, в зависимости от величины и ценовой политики объекта, от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей. И могут доходить до миллиарда и более рублей у крупных объектов с высоким средним чеком.

 

Потери вызваны как возвратами по аннулированным турам, так и недополучением средств от продаж по раннему бронированию. А их отельеры традиционно инвестировали в найм персонала, ремонты и реновации перед сезоном, закупку нового оборудования и т.п.

 

Значительное количество объектов в Анапе либо брали кредиты на расширение и реновацию, надеясь выплачивать их из доходов от раннего бронирования лета, либо, в отсутствие продаж, вынуждены брать кредиты по ставкам 30% и выше сейчас.

В наихудшей ситуации оказываются небольшие объекты размещения без инфраструктуры, которые составляют значительную долю от отельного фонда курорта – спроса на отели без бассейнов сейчас почти нет.

 

Опрошенные ассоциацией отели Анапы все без исключения готовятся к пляжному сезону в 2025 году, не останавливая процессы технологические и организационные. Закрываться или не открываться не собирается никто.

Но при этом большинство объектов с подогреваемыми бассейнами и развитой инфраструктурой отмечают, что для выхода хотя бы на минимальную рентабельность, средняя загрузка в летнем сезоне у них должна составлять как минимум 70-80%.

Отели уверены, что сезон будет и пляжи очистят до мая, но курорту не хватает объективной информации

/TOURBUS.RU

 


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