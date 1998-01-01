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05 марта
Эксперты: Спад бронирования туров в Анапу составляет 60-70%
В то же время туроператоры говорят об "осторожно положительной" динамике бронирований отелей на майские праздники и лето
Туроператоры говорят об "осторожно положительной" динамике бронирований отелей и туров в Анапу на летний сезон, в первую очередь туристов сейчас интересует период майских праздников, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
"Несмотря на то, что темпы бронирования отелей и туров в Анапу замедлились по сравнению с прошлым годом, туристы продолжают интересоваться гостиницами и апартаментами в регионе, особенно на период межсезонья. Мы отмечаем, что с начала года на треть вырос спрос на отели Анапы, работающие по концепции "все включено" относительно аналогичного периода в прошлом году.
Это говорит о том, что туристы не отказываются от поездок, однако выбирают варианты размещения, где есть услуги и инфраструктура для полноценного досуга внутри отеля: собственные бассейны, спа-процедуры и анимация", - цитирует пресс-служба РСТ PR-директора сервиса бронирования "Островок" Аниту Гусич.
Туристы ждут решения Роспотребнадзора. Но начинается весна, меняется погода, информационный фон, и все это становится поводом для улучшения ситуации, бронирования постепенно возобновляются", - рассказала директор представительства компании "Алеан" в Анапе Екатерина Данилова.
Что касается перераспределения спроса, эксперты выделили Крым, Абхазию, другие курорты Краснодарского края, в том числе на Азовском море, Дагестан.
В свою очередь АТОР сегодня сообщает, что финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута и последующим нагнетанием негатива в отношении курорта сейчас составляют, в зависимости от величины и ценовой политики объекта, от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей. И могут доходить до миллиарда и более рублей у крупных объектов с высоким средним чеком.
Потери вызваны как возвратами по аннулированным турам, так и недополучением средств от продаж по раннему бронированию. А их отельеры традиционно инвестировали в найм персонала, ремонты и реновации перед сезоном, закупку нового оборудования и т.п.
Значительное количество объектов в Анапе либо брали кредиты на расширение и реновацию, надеясь выплачивать их из доходов от раннего бронирования лета, либо, в отсутствие продаж, вынуждены брать кредиты по ставкам 30% и выше сейчас.
В наихудшей ситуации оказываются небольшие объекты размещения без инфраструктуры, которые составляют значительную долю от отельного фонда курорта – спроса на отели без бассейнов сейчас почти нет.
Опрошенные ассоциацией отели Анапы все без исключения готовятся к пляжному сезону в 2025 году, не останавливая процессы технологические и организационные. Закрываться или не открываться не собирается никто.
Но при этом большинство объектов с подогреваемыми бассейнами и развитой инфраструктурой отмечают, что для выхода хотя бы на минимальную рентабельность, средняя загрузка в летнем сезоне у них должна составлять как минимум 70-80%.
Отели уверены, что сезон будет и пляжи очистят до мая, но курорту не хватает объективной информации
/TOURBUS.RU
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