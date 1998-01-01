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05 марта
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Azur air с 24 марта полетит на вьетнамский курорт Камрань из Томска и Хабаровска/  Билеты на «Аэроэкспресс» по выходным стали дешевле/ Аэропорт Антальи теперь сможет обслуживать в 2,3 раза больше пассажиров

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Azur air с 24 марта полетит на вьетнамский курорт Камрань из Томска и Хабаровска

Авиакомпания AZUR air с 24 марта начнет выполнять рейсы из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщает томский аэропорт "Богашево".
Отмечается, что полетная программа будет осуществляться совместно с туроператором Anex Tour.
Рейсы на вьетнамский курорт будут выполняться один раз в 13 дней на самолете Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров. Время в пути составит 7 часов 30 минут.
Полеты из Томска в Камрань не выполнялись в 2019 года.

 

Azur air с 24 марта также открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
"Первый вылет из Хабаровска в аэропорт Камрань запланирован в расписании 24 марта. Рейсы в рамках чартерной полетной программы будет выполнять Azur air на Boeing 757-200 с компоновкой салона 238 кресел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты запланированы один раз в неделю. Время в пути из Хабаровска до вьетнамского курортного города Камрань составит около 7 часов.
Последние прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам осуществлялись в марте 2020 года, полетные программы были закрыты из-за пандемии COVID-19 и сейчас возобновляются впервые после ее окончания.
Ранее сообщалось, что AZUR air в марте планирует запустить рейсы в Камрань из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, а также некоторых других городов Сибири и Дальнего Востока.

Билеты на «Аэроэкспресс» по выходным стали дешевле

С 1 марта поездки в поездах «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево и Домодедово по выходным стала выгоднее. Билет класса «Стандарт» теперь можно купить за 400 рублей вместо 650.

Специальный акционный тариф «Стандарт Выходной» будет действовать по субботам и воскресеньям. Приобрести билет можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», в кассах, а также у мобильных кассиров. Акция продлится по 30 марта.

 

«В выходные дни, как правило, многие отправляются в короткие поездки: как в Москву, так и в другие российские города. Чтобы поездка до аэропорта и обратно для таких пассажиров была не только удобной, но и выгодной, мы запускаем специальный тариф выходного дня. Он позволит существенно сэкономить на билете — скидка на поездку в вагоне стандартного класса в субботу и воскресенье составит порядка 40%», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

 

Покупка билета по тарифу «Стандарт Выходной» возможна в любой день, в том числе будний. Воспользоваться билетом по тарифу можно только в выходные дни.

При оплате банковской картой на турникетах и при покупке в билетных автоматах скидка не применяется.

 

 

Аэропорт Антальи теперь сможет обслуживать в 2,3 раза больше пассажиров

В аэропорту турецкой Антальи завершены работы по реконструкции международного и внутреннего терминалов, в результате пропускная способность аэропорта вырастет с 35 до 82 млн пассажиров в год, сообщают турецкие СМИ.

Международный терминал расширен с 93 тыс. кв. метров до 223 тыс., внутренний – с 37 до 75 тыс.  Количество мест для стоянки самолетов увеличено со 108 до 176, обустроены новые рулежные дорожки. Инвестиции в реализацию проекта управляющей компании Fraport-TAV составили 850 млн евро.

Официальное открытие обновленных терминалов запланировано на 11 апреля, как ожидается, в нем примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган.
Как пишут турецкие СМИ, расширение аэропорта стало необходимым в связи постоянно растущим туристическим потоком в провинцию Анталья. В 2024 году она приняла 17,3 млн туристов, в том числе почти 4 млн – российских.
/TOURBUS.RU


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