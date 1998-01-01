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05 марта
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Azur air с 24 марта полетит на вьетнамский курорт Камрань из Томска и Хабаровска/ Билеты на «Аэроэкспресс» по выходным стали дешевле/ Аэропорт Антальи теперь сможет обслуживать в 2,3 раза больше пассажиров
Azur air с 24 марта полетит на вьетнамский курорт Камрань из Томска и Хабаровска
Авиакомпания AZUR air с 24 марта начнет выполнять рейсы из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщает томский аэропорт "Богашево".
Azur air с 24 марта также открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
С 1 марта поездки в поездах «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево и Домодедово по выходным стала выгоднее. Билет класса «Стандарт» теперь можно купить за 400 рублей вместо 650.
Специальный акционный тариф «Стандарт Выходной» будет действовать по субботам и воскресеньям. Приобрести билет можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», в кассах, а также у мобильных кассиров. Акция продлится по 30 марта.
«В выходные дни, как правило, многие отправляются в короткие поездки: как в Москву, так и в другие российские города. Чтобы поездка до аэропорта и обратно для таких пассажиров была не только удобной, но и выгодной, мы запускаем специальный тариф выходного дня. Он позволит существенно сэкономить на билете — скидка на поездку в вагоне стандартного класса в субботу и воскресенье составит порядка 40%», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.
Покупка билета по тарифу «Стандарт Выходной» возможна в любой день, в том числе будний. Воспользоваться билетом по тарифу можно только в выходные дни.
При оплате банковской картой на турникетах и при покупке в билетных автоматах скидка не применяется.
Аэропорт Антальи теперь сможет обслуживать в 2,3 раза больше пассажиров
В аэропорту турецкой Антальи завершены работы по реконструкции международного и внутреннего терминалов, в результате пропускная способность аэропорта вырастет с 35 до 82 млн пассажиров в год, сообщают турецкие СМИ.
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