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05 марта
РСТ просит Мосгордуму не повышать в 10 раз штраф за неоплату парковки туристических автобусов
Чаще всего, подобная неоплата связана с техническими проблемами
Российский союз туриндустрии направил в Мосгордуму и Мостуризм письма с просьбой не повышать штрафы за неоплату парковки для туристических автобусов, так как чаще всего она связана с техническими проблемами у водителей.
Соответствующее письмо за подписью президента союза Ильи Уманского направлено в адрес председателя Московской городской Думы Алексею Шапошникову и первому заместителю руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателю столичного Комитета по туризму Евгению Козлову.
Как сообщается, ранее власти Москвы увеличили штраф за неоплату парковки для юридических лиц в 10 раз – с нынешних 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Действие закона распространяется, в том числе, на автобусы, перевозящие туристов по Москве.
По объективным причинам данные проблемы продолжают быть актуальными. В том числе они связаны с ограничениями, вызванными повышенными мерами безопасности, принимаемыми властями Москвы, компетентными силовыми ведомствами", - говорится в письме президента союза Ильи Уманского, которое цитирует пресс-служба РСТ.
В обычной ситуации на эту процедуру должна уходить пара минут. Но из-за мер по обеспечению безопасности, особенно в центре города, приложение нередко "глючит", водители не укладываются в отведенные 5 минут. Или оплата не проходит, а приложение "считывает" его как неоплату", - сказала она.
"Мы обеспечиваем возможность оплатить парковку всеми доступными способами. Кроме приложения, для оплаты автомобилисты также могут использовать другие сервисы - например, СМС или личный кабинет на сайте parking.mos.ru", - отметили в пресс-службе
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