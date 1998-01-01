РСТ просит Мосгордуму не повышать в 10 раз штраф за неоплату парковки туристических автобусов

Российский союз туриндустрии направил в Мосгордуму и Мостуризм письма с просьбой не повышать штрафы за неоплату парковки для туристических автобусов, так как чаще всего она связана с техническими проблемами у водителей.

Соответствующее письмо за подписью президента союза Ильи Уманского направлено в адрес председателя Московской городской Думы Алексею Шапошникову и первому заместителю руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателю столичного Комитета по туризму Евгению Козлову.

Как сообщается, ранее власти Москвы увеличили штраф за неоплату парковки для юридических лиц в 10 раз – с нынешних 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Действие закона распространяется, в том числе, на автобусы, перевозящие туристов по Москве.



"По экспертной оценке комиссии РСТ по автобусным перевозкам, основными причинами получения штрафов за нарушения оплаты платной парковки в Москве являются не нежелание транспортных компаний платить, а сбои в определении геолокации, работе мобильного приложения, отсутствие или слабый сигнал мобильного интернета.

По объективным причинам данные проблемы продолжают быть актуальными. В том числе они связаны с ограничениями, вызванными повышенными мерами безопасности, принимаемыми властями Москвы, компетентными силовыми ведомствами", - говорится в письме президента союза Ильи Уманского, которое цитирует пресс-служба РСТ.



В нем также указывается, что не последнюю роль в получении штрафов играет и короткий срок оплаты: водитель обязан произвести оплату парковки в течение пяти минут.



Как пояснила руководитель комиссии РСТ по автобусным перевозкам Марина Лабутина, у средней туристической компании, занимающейся экскурсиями, обычно порядка 10-15 автобусов.

"Среднестатистический участник рынка экскурсионного туризма именно такого масштаба. Есть компании, которые владеют 100-200 автобусами. И хотя бы раз в месяц каждый из автобусов попадает на штраф, соответственно придется заплатить более полумиллиона рублей штрафов. При этом в большинстве случаев водители автобусов не виноваты в неуплате штрафа.

В обычной ситуации на эту процедуру должна уходить пара минут. Но из-за мер по обеспечению безопасности, особенно в центре города, приложение нередко "глючит", водители не укладываются в отведенные 5 минут. Или оплата не проходит, а приложение "считывает" его как неоплату", - сказала она.



Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского паркинга, для тех водителей, кто по каким-то причинам не успел оплатить в приложении "Парковки России" парковку вовремя, можно до конца суток исправить время начала парковки на более раннее.



Кроме того, водитель может постфактум исправить и другие ошибки: в частности, изменить номер парковочной зоны, если выбрал неправильный.

"Мы обеспечиваем возможность оплатить парковку всеми доступными способами. Кроме приложения, для оплаты автомобилисты также могут использовать другие сервисы - например, СМС или личный кабинет на сайте parking.mos.ru", - отметили в пресс-службе

/TOURBUS.RU