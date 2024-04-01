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04 марта
АТОР: Эпидемии лихорадки Денге во Вьетнаме, как и на Бали, нет
По словам туроператоров, отказов от поездок в страны Юго-Восточной Азии не зафиксировано
Как мы сообщали вчера, на днях в российских соцсетях со ссылкой на туристов появилась информация о множестве случаев заражения лихорадкой денге в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде.
В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза лихорадки в Россию существует, но эпидемиологической опасности нет. Туроператоры, приниающие наших туристов на Бали, сообщили об отсутствии эпидемии на острове.
В Ассоциации туроператоров России в сввою очередь не подтвердили информацию о массовых случаях заражения лихорадкой денге российских туристов и во Вьетнаме.
"На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме.
По имеющейся у АТОР информации, вьетнамские власти не делали никаких специальных объявлений о распространении лихорадки денге.
На сайте минздрава Вьетнама с начала 2025 года нет предупреждений о росте числа заболеваний лихорадкой Денге, носящих национальный или региональный характер. Традиционное ежегодное сообщение о профилактических мерах по предупреждению распространения лихорадки было размещено на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина.
Там же сообщается о снижении количества заболевших", - говорится в сообщении.
Число случаев заболевания лихорадкой денге среди туристов не превышает обычный для дождливого времени года уровень, отказов от туров в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) в связи с появлением информацией о ней нет, сообщает также сегодня пресс-служба Российского союза туриндустриисо ссылкой на страховщиков и туроператоров.
"Обращения туристов, отдыхающих на Бали, в Таиланде и во Вьетнаме по поводу денге носят единичный характер. Этот диагноз был поставлен двум нашим застрахованным в январе и двум в феврале. Это как раз то самое время, когда в странах Юго-Восточной Азии бывает пик заболеваемости.
При своевременном обращении к врачу проблем обычно не возникает, через два-три дня всё проходит. Лихорадка денге не считается каким-то экзотическим заболеванием и покрывается стандартной туристической страховкой", - сообщила директор филиала компании "Евроинс Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.
Для жителей этих стран денге – привычное явление, аналогичное нашему ОРВИ или гриппу. Но нужно специфическое лечение, а главное – не затягивать с обращением к врачу. При этом денге – не малярия, никаких дополнительных лекарств перед поездкой принимать не надо", - пояснила она.
По словам эксперта, отказов от поездок в страны Юго-Восточной Азии нет.
"Звонки есть, вопросы задают, мы отсылаем их к памятке на нашем сайте, где все подробно описано. Говорим, что для спокойного отдыха достаточно соблюдать правила гигиены", - подчеркнула эксперт.
/TOURBUS.RU
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