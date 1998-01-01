«Слетать.ру»: В марте россияне полетят в Египет, Таиланд и ОАЭ

Аналитики АТОР изучили данные поисков и продаж туров на март 2025 года в системе поиска и бронирования «Слетать.ру». Главный итог - Египет вновь в лидерах. В сравнении с прошлым мартом резко выросла доля Таиланда – как в поисковых запросах на туры, так и в реальных продажах. Наблюдается также рост интереса россиян к туристическим направлениям за пределами ведущей пятерки «массовых» стран.

В ТОП-5 по количеству поисковых запросов на туры в марте 2025 года, по данным системы поиска и подбора туров «Слетать.ру» вошли Египет (25,5%), ОАЭ (18,6%)

Таиланд (17,1%), Турция (8,6%) и Россия (4,5%).

За пределами пятерки лидеров по поисковому интересу на март – Шри-Ланка и Вьетнам (по 4% поисковых запросов), Китай (3,8%), Мальдивы с 3,2% и Куба с 2,3%.

По сравнению с февралем, поисковые предпочтения изменились – вместо Таиланда вновь лидирует Египет, в «поисковый» ТОП-5 вошла Россия и выбыла Шри-Ланка.

Если сравнивать с мартом 2024 года, ведущая пятерка направлений осталось той же, но в 2025 году выросла доля поисков отдыха в Таиланде (с 15% до 17,1%), но сократилась доля Турции (с 12% до 8,6%) и России (с 7,6% до 4,5%).

Последнее, в том числе, может быть связано с негативным инфофоном вокруг черноморских курортов и Анапы. Однако картина реальных продаж российских курортов гораздо лучше.

ТОП направлений по фактическим продажам в целом совпадает с их рейтингом по поисковому интересу. Но отличий от марта прошлого года больше, и они интереснее.

Топовая пятерка направлений, куда пользователи системы «Слетать.ру» покупали туры на март 2025 года, состоит из Египта (25,2% всех поисковых запросов), Таиланда (21,9%), ОАЭ (14,3%), России (11,7)% и Турции (7,3%). За пределами ТОП-5 в марте оказались Шри-Ланка (3,8%), Китай (3,2%), Вьетнам (3%), Куба (2,4%) и Мальдивы (1,8%).

По сравнению с февралем этого года изменения в ТОП-5 есть. Так, как и в поисках, в марте место лидера опять занял Египет, который был на втором месте в феврале, из пятерки выбыла Шри-Ланка, а вместо нее вошла Турция. Это естественное изменение, диктуемое ежегодно повторяющейся сезонностью.

Что касается динамики за год, то по сравнению с мартом 2024 года некоторые страны в ТОП-5 поменялись местами.

Египет сохранил место лидера, но его доля немного уменьшилась (с 27% до 25,2% от всех проданных туров с заездом в марте).

Если год назад курорты России занимали второе место в ТОПе с 16% от всех проданных туров, то в марте 2025 года доля России – 11,7% и она на 4 месте.

С третьего на второе место переместился Таиланд, заметно нарастив за год свою долю с 16% проданных туров на март до 21,9%. Доля ОАЭ незначительно сократилась (с 15,5% До 14,3%), но при этом у Эмиратов третье место в мартовском ТОПе 2025 года, а год назад было четвертое. Сократилась и доля Турции – на нее в этом марте приходится 7,3% проданных туров, а в марте 2024 года было 9%.

Произошли за год изменения и во второй половине мартовского ТОП-10: так, из десятки исчезли Абхазия и Индия. Вместо них там появился Китай и Мальдивы, а доля Вьетнама в продажах на март выросла втрое.

Интересно и еще одно изменение: если в марте 2024 года доля стран из ТОП-5 в продажах была 84,4%, то в марте 2025 года – 80,4%.

Таким образом, можно наблюдать рост интереса к направлениям за пределами ведущей «массовой» пятерки, прежде всего – к Вьетнаму и Китаю, - отмечают аналитики.

/TOURBUS.RU