Travelline: Спрос на майские путешествия по России заметно вырос

Спрос на путешествия по России в майские праздники в этом году значительно выше, чем год назад. По данным платформы для отелей Travelline, по количеству бронирований в лидерах Москва, Петербург, Краснодарский край, Татарстан.

У туроператоров лидируют Краснодарский край, Кавминводы, Крым, Санкт-Петербург, Калининградская область, - сообщает РСТ.

Эксперты связывают рост спроса с праздничным календарем, который в этом году включает выходные с 1 по 4 мая, три рабочих дня с 5 по 7, а затем еще четыре выходных с 8 по 11. В результате туристы берут всего три дня отпуска и получают почти двухнедельные каникулы. Плюс действует отложенный спрос, так как часть любителей путешествий никуда не поехали на 23 февраля и 8 марта из-за коротких выходных.

По данным Travelline, средний рост бронирований отелей на майские даты сейчас составляет 129% по сравнению с прошлым годом. При этом наибольший подъем относится к первой половине праздников с пиком бронирований 28 апреля. Среди направлений традиционно выделяются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан. Число бронирований Москвы и Петербурга на конец апреля – начало мая на 198% больше, чем год назад.

Краснодарский край в целом показывает прирост в 60% по сравнению с прошлым годом, но на разных направлениях динамика разная. Например, Геленджик на фоне падения по многим датам на конец апреля, тем не менее, прирастает на 114%, Красная Поляна – на 124%, Сочи дает скромный прирост 22%, Анапа – 18%.

В Татарстане спрос в среднем на 223% выше, чем год назад, особенно ярко это выражено в Казани и Набережных Челнах.

На Крым приходится менее 2% от всех бронирований на май, тем не менее желающих поехать туда в конце апреля – начале мая стало на 144% больше, чем год назад. Ялта прирастает на 98%, а Севастополь вдвое опережает этот показатель.

Очень неплохая динамика по многим регионам. Более чем вдвое подросли бронирования на майские даты в Самарской, Калининградской, Мурманской, Костромской областях.

А есть и рекордсмены: Калужская область показывает рост в семь раз, Красноярский край – в четыре, Липецкая область – почти втрое, при этом не менее трети бронирований в этих регионах делают местные жители.

По данным туроператора «Алеан», спрос на поездки по России на майские праздники вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а бронирования только отелей – на 60%.

«Мы связываем это, в том числе, с графиком выходных. Между майскими праздниками период рабочих будней с 5 по 7 мая, поэтому взять дополнительные выходные и организовать полноценный отпуск удобнее, чем в 2024 году – тогда между майскими было два рабочих перерыва – со 2 по 3 мая и с 6 по 8 мая. Это также сказывается на спросе», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Екатерина Козырева.

По ее словам, самые популярные направления на майские праздники по России – курорты Краснодарского края. На них приходится 35% бронирований, в том числе Сочи (16%), Анапа (12%), Геленджик (7%). Почти вровень с ним идут курорты Кавказских Минеральных Вод – 33% от общего числа бронирований. На Кисловодск приходится 15%, Ессентуки – 7%, Железноводск – 6%, Пятигорск – 5%.

Дальше с серьезным отрывом идут Крым, Санкт-Петербург, Калининградская область – по 4% бронирований, затем Москва и Подмосковье (3%).

«По отелям на майские сделано на 60% больше бронирований, чем в прошлом году. Большая часть заявок – групповые заезды. Бронируют сразу по 15-20 номеров на одни и те же даты. При этом гостиницы придерживаются динамического ценообразования. Ряд из них подняли цены на 15-20% относительно прошлого года, есть объекты, которые повысили цены и на 30-40%», – заметила г-жа Козырева.

Растут цены и на других направлениях. Например, по Калининградской области этот показатель на майские праздники достиг 30-40% в сравнении с прошлым годом. При этом, по словам эксперта, практически все отели области загружены до 12 мая – мест нет. Выборочно можно найти апартаменты. Спрос на размещение в регионе вырос на 40%.

В «Алеане» отмечают также 20-25-процентный прирост спроса на размещение в Ярославской, Тульской, Тверской, Новгородской областях, Карелии.

По статистике Travelline, россияне стали бронировать отели 3* чаще на 46%, а 4-5* – на 77%. Средний рост цен на размещение в отелях 3* составляет 15%, на 4-5* – 12,8%.

/TOURBUS.RU