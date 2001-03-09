Новости Туроператоры позитивно восприняли результаты выборов главы Абхазии Эксперты ждут нормализации обстановки в стране и роста спроса на летний отдых

Как мы сообщали ранее, 15 ноября в Сухуме произошли протесты абхазской оппозиции против соглашения с РФ об инвестициях. После этого Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию. Позднее президент республики Аслан Бжания объявил об отставке, и были назначены президентские выборы. По итогам второго тура в минувшую субботу победил Бадра Гунба, который с марта 2020 года занимал пост вице-президента Абхазии, а после ухода в отставку Бжания стал и.о. президента. Российские туроператоры ждут улучшения ситуации в Абхазии после выборов, а также восстановления спроса на российском рынке, - сообщает пресс-служба РСТ. «Российский рынок в ожидании, как будет воспринята победа Бадры Гунба на выборах президента Абхазии. Он победил с хорошим преимуществом, тем не менее, хотим понять, будут ли какие-то действия со стороны оппозиции», – сказал генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин. По его словам, на спрос по Абхазии сейчас действуют два разнонаправленных фактора: на снижение работает негативный фон, связанный с выборами, а на повышение – ситуация в Анапе, по которой пока нет ясности. Часть туристов начали переориентироваться на Абхазию, тоже подходящую для семейного отдыха с детьми. «В итоге на направлении нет ни спада, ни роста, оно в ожидании новостей, в том числе решения Роспотребнадзора по Анапе. В основном бронируются объекты размещения, от которых легко без штрафов можно отказаться в случае каких-то изменений», – уточнил Толчин. С коллегой согласна и директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей. «Мы ждем нормализации ситуации в Абхазии. Рассчитываем, что не будет проблем с оппозицией и спрос начнет расти, причем, независимо от ситуации в Анапе. Абхазия очень неплохо себя чувствовала последние два года, мы фиксировали двукратный рост продаж. Связывали это с перетоком части туристов из Крыма, так как Абхазия по ландшафту и качеству моря максимально подходит любителям крымских курортов. Плюс, конечно, цены заметно ниже, чем в Сочи. В Абхазии постепенно расширяется гостиничная база, приходят российские инвесторы, которые открывают отели, рассчитанные на вкусы современных туристов – со шведским столом, с бассейнами, если это вторая линия. Эти объекты и продаются в первую очередь. В прошлом году хорошо шли отели в Гагре, Пицунде, в этом году добавилось еще два в Гудауте», – рассказала она. К летнему сезону из аэропорта Сухума, открытого в феврале, будут запущены прямые рейсы в города России. Отвечая на вопрос, как отразятся на турпотоке открытие прямого авиасообщения с республикой и продление маршрута «Ласточки» из Сочи до Сухума, Сергей Толчин заметил, что пока это не особенно влияет на спрос. «Пока эти новости не влияют на спрос никак. Я, по крайней мере, еще не встречал туриста, кто сказал бы, что не будет покупать билеты до Сочи, а дождется прямого рейса в Сухум. Здесь слишком много неясного – неизвестно, откуда могут быть рейсы, сколько будут стоить, когда начнется продажа. Аналогично с «Ласточкой» – она решает вопросы логистики внутри сочинского транспортного хаба, это просто дополнительная возможность, а не принципиальное изменение», – заключил эксперт. /TOURBUS.RU Фото: ria

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