|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 марта
Сергей Собянин: В прошлом году столицу посетили рекордные 26 млн туристов
Туротрасль за год принесла в бюджет столицы дополнительные 225 млрд руб
Москву в 2024 году посетили 26 млн туристов, это рекордный показатель в истории города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в прошлом году. Это на 3% больше, чем в самом успешном для мировой туристической отрасли 2019", - написал сегодня г-н Собянин в своем-телеграм-канале.
Чаще стали выбирать Москву и индивидуальные туристы из Китая, стран Ближнего Востока, добавил мэр.
В топе по объему турпотока - страны СНГ, Ближнего Востока, Китай и Индия. КНР находится на первом месте среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Москву - больше 429 тыс.
Что касается остальных возрастных групп, то 27% турпотока в Москву составляют россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.
По данным мэрии, больше всего денег тратят туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них приходится 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратит 19% своей зарплаты, меньше всех тратят путешественники из ЦФО (5,8%).
Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.
/TOURBUS.RU
Инфографика: mos.ru
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72