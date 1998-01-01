Сергей Собянин: В прошлом году столицу посетили рекордные 26 млн туристов

Москву в 2024 году посетили 26 млн туристов, это рекордный показатель в истории города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в прошлом году. Это на 3% больше, чем в самом успешном для мировой туристической отрасли 2019", - написал сегодня г-н Собянин в своем-телеграм-канале.



Он отметил, что треть внутреннего турпотока обеспечивают субъекты Центрального федерального округа России, ещё 17-18% - гости из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области.

Чаще стали выбирать Москву и индивидуальные туристы из Китая, стран Ближнего Востока, добавил мэр.



По его словам, туристов привлекают исторический центр Москвы и благоустроенные парки, ВДНХ. Также стимулируют турпоток фестивали и международные деловые события.

"В 2024 в среднем наши отели категорий 3, 4, 5 звезд были заняты на 78%, но в период масштабных мероприятий показатель мог превышать 90%", - сообщил г-н Собянин.



Он также сообщил, что от туротрасли в бюджет столицы дополнительно поступит 225 млрд руб., "средства помогут сделать город еще комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей".



Согласно порталу Мэрии, оборот туристско-экскурсионного потребления составляет 1,6 трлн руб. В 2024 году столицу посетили на 1,5 млн туристов больше, чем в 2023 году. При этом 23,3 млн человек приехали из регионов России, 2,7 млн - из зарубежных стран (каждый третий иностранный путешественник - из дальнего зарубежья).

В топе по объему турпотока - страны СНГ, Ближнего Востока, Китай и Индия. КНР находится на первом месте среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Москву - больше 429 тыс.



Ранее мэрия столицы сообщала, что большинство туристов, посещающих столицу, — россияне от 35 до 44 лет, путешествующие на поезде.

Что касается остальных возрастных групп, то 27% турпотока в Москву составляют россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.

По данным мэрии, больше всего денег тратят туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них приходится 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратит 19% своей зарплаты, меньше всех тратят путешественники из ЦФО (5,8%).

Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.

/TOURBUS.RU

Инфографика: mos.ru