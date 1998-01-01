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03 марта
Единая субсидия на развитие туризма в регионах в этом году будет увеличена в полтора раза
Регионы сами смогут решать, на что им потратить средства для развития туристической инфраструктуры
Подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии на создание туристической инфраструктуры на 2024-2027 годы, с 2025 года она увеличена в 1,5 раза, до 9 млрд рублей в год, сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" регионам будут направлены субсидии на приоритетные для конкретной территории направления.
Эти средства – в размере 27 млрд рублей – пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов. Это создаст дополнительные возможности для наращивания турпотока и роста экономики субъектов", - цитирует пресс-служба Чернышенко.
Также предусмотрели возможность направлять средства на приоритетные направления, среди которых создание инфраструктуры для автотуризма. По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край", - пояснил он.
Они могут пойти на создание инфраструктуры, необходимой для приема туристов – объектов размещения, включая кемпинги и глэмпинги, бассейнов, причалов, благоустройство городов, создание новых туристических маршрутов.
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