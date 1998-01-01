Единая субсидия на развитие туризма в регионах в этом году будет увеличена в полтора раза

Регионы сами смогут решать, на что им потратить средства для развития туристической инфраструктуры

Подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии на создание туристической инфраструктуры на 2024-2027 годы, с 2025 года она увеличена в 1,5 раза, до 9 млрд рублей в год, сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" регионам будут направлены субсидии на приоритетные для конкретной территории направления.

Эти средства – в размере 27 млрд рублей – пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов. Это создаст дополнительные возможности для наращивания турпотока и роста экономики субъектов", - цитирует пресс-служба Чернышенко.



Средства регионы могут по своему усмотрению распределять, в том числе, на строительство инфраструктуры на автомобильных туристических маршрутах, создание кемпстоянок и приобретение кемпинговых палаток, обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, реализация проектов по обустройству туристских центров городов. В числе возможных направлений – приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание некапитальных причальных сооружений и проведение фестивалей.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что с 2025 года ежегодный объем единой субсидии увеличен почти в 1,5 раза, до 9 млрд рублей.

"Это позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок — главный показатель, на который мы ориентируемся.

Также предусмотрели возможность направлять средства на приоритетные направления, среди которых создание инфраструктуры для автотуризма. По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край", - пояснил он.



Как напомнили в пресс-службе, единая субсидия направляется регионам на развитие туризма с 2024 года. Регионы сами решают, на что им потратить средства.

Они могут пойти на создание инфраструктуры, необходимой для приема туристов – объектов размещения, включая кемпинги и глэмпинги, бассейнов, причалов, благоустройство городов, создание новых туристических маршрутов.

/TOURBUS.RU

