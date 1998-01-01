Туроператоры: Эпидемии лихорадки Денге на Бали нет

Риски завоза лихорадки Денге в Россию из эндемичных стран, в том числе, Индонезии высоки, но эпидемиологической опасности на территории страны нет из-за климатических условий, сообщили в Роспотребнадзоре, который сегодня цитирует «Интерфакс».

Как напоминает информагентство, лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, передающееся от инфицированных комаров рода Aedes, распространенных в тропическом и субтропическом климате. Заболевание не передается от человека к человеку.

Чаще всего лихорадка денге протекает без серьёзных последствий, однако в некоторых случаях возможно тяжёлое течение - с сильными болями в животе, кровотечениями (в том числе внутренними), нарушениями кровообращения.



По данным ведомства, количество случаев заражения оценивается специалистами ВОЗ в 100-400 млн ежегодно. Индонезия входит в число 30 стран с наибольшим числом ежегодно регистрируемых случаев болезни. С начала 2025 года случаи заболевания выявлены в 38 странах.





Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения о заражении десятков российских туристов лихорадкой денге на Бали.

В Роспотребнадзора также рассказали, что туроператоры информируют туристов о мерах предосторожности при поездках в страны с опасными инфекциями, передаваемыми через комаров, и при необходимости рекомендуют выбирать безопасные страны.



Как сообщили в Ассоциации туроператоров, туроператоры и страховые компании не получали обращений от отдыхающих на Бали туристов о подобных заболеваниях.





«Из года в год в сезон дождей мы слышим о повышенной статистике заболеваемости денге в Индонезии. Из-за повышенной влажности в густонаселенных районах могут возникать очаги заболевания», – рассказали в принимающей компании Bounty Bali Tours (Бали), - сообщает сегодня АТОР.

«В нашей компании работает горячая линия 24/7 для срочных ситуаций. Туристы всегда звонят по любым вопросам. Так вот, обращений, связанных с лихорадкой Денге, за последние две недели мы не получали», – добавили в Bounty Bali Tours.

«Стандартной» ситуацию назвала также руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина.

В отелях, по ее словам, всегда следят за гигиеной и чистотой, ликвидируют застои воды. Благоприятной среды для жизни комаров тут нет. Путешественники, которые отдыхают в туристических зонах, находятся в безопасности.

В страховой компании ЕВРОИНС зафиксировали несколько случаев заболевания россиян лихорадкой Денге.

«Диагноз лихорадка Денге был установлен двум застрахованным в январе и двум в феврале. Все в штатном режиме. При своевременном обращении к врачу проблем обычно не возникает», - рассказала директор филиала компании ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева.

«Ни от принимающих компаний, ни от страховщиков мы не получали сообщений о случаях Денге среди наших туристов. От официальных властей также нет информации по этому поводу», - говорит генеральный директор Space Travel и вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Артур Мурадян порекомендовал туристам при любых случаях недомогания обращаться в страховую компанию. И всегда критично относиться к сообщениям в СМИ, которые не подкреплены официальными заявлениями.

«Если бы речь шла именно о массовом заражении лихорадкой Денге на Бали, то об этом сообщали бы, прежде всего, не российские телеграм-каналы, а СМИ Австралии — ключевого и самого массового рынка для острова. Но там тишина. За весь прошлый год на Бали было зарегистрировано две тысячи случаев заболевания. И лишь небольшая часть — среди иностранных гостей», - заключил г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU