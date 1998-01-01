На берегах Невы появился пушкинский киномаршрут

В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по местам съемок фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Картина, снятая режиссером Феликсом Умаровым, рассказывает о жизни, любви и творчестве великого русского поэта.

Главную роль в фильме исполнил Юрий Борисов – первый российский актер, номинированный на премию «Оскар», Наталью Гончарову сыграла молодая артистка Алена Долголенко.

Известно, что именно в Петербурге случился восход «солнца русской поэзии», здесь же литературное светило навсегда погасло. Вдохновившись историческими локациями города на Неве и его пригородов из нового фильма о великом поэте, представители Дома культуры Льва Лурье совместно с сетью кофеен «Буше» и компаний «Централ Партнершип» выпустили оригинальный путеводитель и бесплатные экскурсии по местам съемок картины и значимым местам в биографии Александра Сергеевича.

Ведь лучше всего узнать, что вдохновляло поэта и как проходило его становление, поможет прогулка по знаковым местам, связанным с его биографией.

Так, участники экскурсий пройдут уникальным «киномаршрутом», включающим в себя как знаковые пушкинские адреса в Петербурге, так и места локаций съемок фильма: Библиотека Бестужевских курсов - дом, где жила А.П. Керн (9-я линия В. О., 24); Дом Педро Лопеса, здесь же – типография Академии наук (Большой проспект, 28); Квартира Бенуа (3-я линия В. О., 20) и Академия Художеств, Благовещенский мост и первый семейный адрес Пушкиных в Петербурге (Галерная, 53). Почтамт, Дом архитектора (Большая Морская, 52), Дом Пиковой дамы (Малая Морская, 10) и еще одна семейная квартира Пушкиных (Большая Морская, 26). Литературное кафе (Невский проспект, 18), Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина (Мойка, 12) и др.

Первые экскурсии пройдут в выходные 15-16 марта. Путеводитель для самостоятельных прогулок по маршруту экскурсий скоро появится в кофейнях «Буше» и в ДК Лурье.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»