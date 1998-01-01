Новости Алексей Мусакин: «В ближайшее время цены на услуги отелей будут по-прежнему будут расти» Управляющий партнер сети отелей Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин в интервью «Турбизнесу» рассказал о проблемах гостиничной отрасли и дал прогнозы на ее развитие

Управляющий партнер сети отелей Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин в интервью «Турбизнесу» подвел итоги работы российских отелей и дал интересные прогнозы на будущее отрасли. Говоря о важных изменениях в работе бизнес-отелей за прошлый год. Эксперт прежде всего отметил существенное увеличение их количества. По словам эксперта, этот рост начался в 2023 году, и в 2024-м продолжился. При этом важно, чтоновые объекты появляются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Например, проектируются бизнес-отели в Нижнем Новгороде, Владивостоке. Второе – это тренд на универсализацию, многофункциональность и трансформирование пространства отеля - в настоящее время благодаря технологиям это стало вполне реально. Так, выгодно использовать одни и те же залы для разных целей, например, как для торжественного обеда, так и для деловой конференции. И третье важное изменение – это проведение конференций в гибридном формате. Во время пандемии такой формат был отлично апробирован, он позволяет привлекать широкую аудиторию из разных точек мира. Если же говорить про итоги работы курортных гостиниц, санаториев и спа-отеле, то, по мнению г-на Мучакина,”Спрос на такой отдых сегодня колоссальный. За всю историю, пожалуй, 2024 год стал рекордсменом по количеству предложений и спроса. Интерес к оздоровительному отдыху в 1,5 раза превышает емкость курортов, и тарифы на размещение в этом году могут вырасти на 20–30%. В 2024 году почти все коммерческие здравницы, предлагающие хороший сервис, были заполнены. Здесь стабилизации можно добиться лишь после старта новых и реновируемых объектов в 2025–2026 годах». Острый вопрос, по мнению эксперта, - нехватка гостиничных кадров и с ужесточением миграционной политики проблема эта только усложнится. Изменится количество потенциальных работников, которых и так не хватает физически. Предложение эксперта - - формирование центров тестирования трудовых мигрантов на территории их постоянного проживания, а не на территории России. Подобные центры планируется, например, открыть во Вьетнаме, и их вполне можно создать и в республиках бывшего СССР. В России проблема кадров в гостиничном бизнесе сегодня стоит остро: во многих вузах есть кафедры или факультеты по гостиничному хозяйству. Около 80-90% мест на этих кафедрах - это платные учебные места. То есть затраты студента на обучение могут составить 200-400 тысяч рублей в год. А средняя зарплата сотрудника на стойке примерно 45 тысяч рублей. Понятно, что не все выпускники хотят идти на такую работу. В итоге не более 30% выпускников профильных факультетов идут работать по специальности в отели. Вторая часть проблемы образования: невозможно научить студентов без учебных отелей. И это должны быть реально работающие отели, куда приезжают реальные туристы, - отмечает г-н Мусихин. Прогнозируя развитие индустрии гостеприимства в нынешнем году, эксперт отметил, что, по его мнению, «Спрос на рынке будет постепенно стабилизироваться. Взрывного роста пока не будет. После новогодних праздников мы уже увидели некоторое снижение, но не резкое. Конечно, спрос на отдых в России по-прежнему останется высоким, но перераспределится по разным регионам и городам». «Многое будет зависеть от роста доходов населения: ведь очевидно, что в ближайшее время цены на услуги отелей будут расти», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU



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