АТОР: Этим летом чартеры полетят в Турцию из 21 города России

Туроператоры к концу февраля продали около 20% своих квот номеров в турецких отелях на лето 2025 года, цены на туры в Турцию вырастут с 1 марта в связи с окончанием очередного этапа акций раннего бронирования, сообщает г Ассоциация туроператоров России.



"Ведущие российские туроператоры к концу февраля продали около 20% всех запланированных туров в Турцию на май-сентябрь 2025 года. Рост объемов продаж у компаний составляет от 15 до 100%, в среднем по рынку это около 30%.

Ситуация со спросом еще будет меняться и станет понятнее к началу апреля, когда основные акции раннего бронирования у туроператоров завершатся", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ассоциации, итоговые показатели зависят от многих факторов, начиная от динамических цен у отелей Турции и курса рубля к евро, и заканчивая геополитической обстановкой и конкуренцией с другими летними направлениями.

Чаще всего зимой бронируются туры на май-июнь. Июль и август пока меньше востребованы, хотя глубина продаж достигает октября.



"Бронирования Турции активизировались во второй половине февраля и в связи с укреплением рубля, и в связи с тем, что 1 марта заканчивается очередной этап раннего бронирования. В начале акций раннего бронирования отели Турции давали максимальные скидки на проживание. Сегодня основная масса отелей предлагает скидки от 25 до 40% от базовых летних цен. С 1 марта средние скидки уменьшатся до 10-20%", - говорится в сообщении.



Туроператоры отмечают, что многие туристы пользуются акциями раннего бронирования не только из-за скидок, а еще и потому, что они предусматривают оплату в рассрочку. Турист, приобретая тур, может оплатить 10-20% от его стоимости, а остальное "донести" незадолго до вылета.



"Общий список пунктов вылета, из которых туроператоры ставят чартерные рейсы в Турцию, состоит в 2025 году из 21 города, это на четыре меньше, чем годом ранее. Больше всего программ запланировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани – на эти города приходится около двух третей всех продаж туров в Турцию. Полетные программы включают и Анталью, и Эгейское побережье.

Среди городов, откуда планируются вылеты, - также Сочи, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Уфа, Оренбург, Саратов, Архангельск, Астрахань, Набережные Челны, Махачкала. Часть российского потока отправится в Турцию на регулярных рейсах", - сообщает ассоциация.



В АТОР отмечают, что чартерные полетные программы туроператоров могут быть скорректированы ближе к сезону – как сторону расширения, так и сужения. В прошлом году некоторые из заявленных региональных программ были сняты ближе к лету.

По данным туроператоров, средняя стоимость туров в Турцию на лето 2025 года выросла в пределах 10-15%. Диапазон среднего чека с перелетом на чартере сейчас составляет 100-134 тыс. рублей.





Как сообщалось, Турцию в январе посетило 203,7 тыс. российских туристов, это на 12% меньше, чем в первый месяц 2024 года. Россия в первом месяце года заняла второе место по турпотоку после Ирана (240 тыс.). Также в первой пятерке – Болгария (165,7 тыс.), Германия (150,5 тыс.) и Грузия (93 тыс.).

В 2024 году российский турпоток в Турцию составил 6,7 млн человек, что на 6% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU