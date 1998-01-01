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28 февраля
АТОР: Этим летом чартеры полетят в Турцию из 21 города России
Туроператоры продали уже около 20% своих летних квот номеров в турецких отелях
Туроператоры к концу февраля продали около 20% своих квот номеров в турецких отелях на лето 2025 года, цены на туры в Турцию вырастут с 1 марта в связи с окончанием очередного этапа акций раннего бронирования, сообщает г Ассоциация туроператоров России.
Ситуация со спросом еще будет меняться и станет понятнее к началу апреля, когда основные акции раннего бронирования у туроператоров завершатся", - говорится в сообщении.
Чаще всего зимой бронируются туры на май-июнь. Июль и август пока меньше востребованы, хотя глубина продаж достигает октября.
Среди городов, откуда планируются вылеты, - также Сочи, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Уфа, Оренбург, Саратов, Архангельск, Астрахань, Набережные Челны, Махачкала. Часть российского потока отправится в Турцию на регулярных рейсах", - сообщает ассоциация.
Как сообщалось, Турцию в январе посетило 203,7 тыс. российских туристов, это на 12% меньше, чем в первый месяц 2024 года. Россия в первом месяце года заняла второе место по турпотоку после Ирана (240 тыс.). Также в первой пятерке – Болгария (165,7 тыс.), Германия (150,5 тыс.) и Грузия (93 тыс.).
В 2024 году российский турпоток в Турцию составил 6,7 млн человек, что на 6% больше, чем годом ранее.
/TOURBUS.RU
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