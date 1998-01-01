Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 февраля
Десять представителей туриндустрии Москвы получили сегодня премии правительства города

Среди награжденных — руководители платформы для отелей Travelline, туркомпаний «Семь холмов» и «Аэроклуб», Альянса турагентств и Ассоциации медтуризма


 

Десять представителей индустрии гостеприимства Москвы получили сегодня премии правительства города в сфере туризма, сообщает пресс-служба мэрии города.

 

Как отмечают в пресс-службе, «История ежегодных премий Москвы в области туризма берет начало в 2004 году. На протяжении почти 20 лет они присуждались в качестве одной из номинаций премии в области физической культуры, спорта и туризма. В 2022 году по решению мэра Москвы  премии в области туризма были выделены в отдельную награду.

Они присуждаются за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на развитие туристического потенциала города, повышение качества и привлекательности услуг, эффективности использования ресурсов, развитие инфраструктуры, расположенной на территории столицы. Размер премии составляет один миллион рублей.

 

Всего с 2004 по 2024 год лауреатами премий стали 163 работника туриндустрии. Среди них - отельеры, экскурсоводы, руководители культурных учреждений и другие представители столичной индустрии гостеприимства».


Среди награжденных в 2025 году – президент Ассоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков Виктория Берлизова, которая получила награду за большой вклад в развитие социального туризма в городе Москве, разработку и реализацию экскурсионных программ для людей с нарушением слуха.

 

Генеральный директор ООО "Трэвэл Лайн Системс" (платформа для отелей Travelline) Александр Галочкин награжден за вклад в цифровую трансформацию туристической отрасли в городе Москве.

Креативный директор ООО "Мосс Хоспиталити" Анна Ендриховская награждена за вклад в формирование профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства и развитие гостиничного хозяйства города Москвы.

Генеральный директор туроператора "7 холмов" Ирина Левина – за вклад в развитие внутреннего туризма и популяризацию туристских возможностей города Москвы.

Генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Денис Матюхин получил премию за вклад в развитие делового туризма и туристского потенциала города Москвы.

Менеджер по продвижению ООО "ГрандРусь" Елена Орленко – за вклад в развитие въездного туризма в городе Москве.

Исполнительный директор Ассоциации турагентов по развитию туристического бизнеса "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова награждена за активное участие в работе по оказанию правовой поддержки при реализации туристских продуктов, вклад в развитие туристской индустрии в городе Москве.

Директору ООО "Доход 88" Дмитрий Романов премия вручена за вклад в развитие гастрономического туризма в городе Москвы.

Генеральный директор АО "Планетарий" Виталий Тимофеев получил премию за вклад в развитие детского туризма и плодотворную научно-просветительскую деятельность в Москве.

Вице-президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев награжден за развитие медицинского туризма в столице.

Как отметили таккже в пресс-службе мэрии, «За девять месяцев 2024 года столичная индустрия гостеприимства добилась рекордных достижений по основным показателям: Москву посетило 19,7 миллиона туристов, что на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года, и на один процент выше показателей 2019-го.

Высокий рост показателей отрасли невозможен без непосредственного участия профессионалов, работающих в этой сфере. Поэтому Правительство Москвы отмечает лучших работников столичного туризма специальной наградой».

 

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 