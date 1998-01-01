Десять представителей туриндустрии Москвы получили сегодня премии правительства города

Десять представителей индустрии гостеприимства Москвы получили сегодня премии правительства города в сфере туризма, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как отмечают в пресс-службе, «История ежегодных премий Москвы в области туризма берет начало в 2004 году. На протяжении почти 20 лет они присуждались в качестве одной из номинаций премии в области физической культуры, спорта и туризма. В 2022 году по решению мэра Москвы премии в области туризма были выделены в отдельную награду.

Они присуждаются за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на развитие туристического потенциала города, повышение качества и привлекательности услуг, эффективности использования ресурсов, развитие инфраструктуры, расположенной на территории столицы. Размер премии составляет один миллион рублей.

Всего с 2004 по 2024 год лауреатами премий стали 163 работника туриндустрии. Среди них - отельеры, экскурсоводы, руководители культурных учреждений и другие представители столичной индустрии гостеприимства».



Среди награжденных в 2025 году – президент Ассоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков Виктория Берлизова, которая получила награду за большой вклад в развитие социального туризма в городе Москве, разработку и реализацию экскурсионных программ для людей с нарушением слуха.



Генеральный директор ООО "Трэвэл Лайн Системс" (платформа для отелей Travelline) Александр Галочкин награжден за вклад в цифровую трансформацию туристической отрасли в городе Москве.



Креативный директор ООО "Мосс Хоспиталити" Анна Ендриховская награждена за вклад в формирование профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства и развитие гостиничного хозяйства города Москвы.



Генеральный директор туроператора "7 холмов" Ирина Левина – за вклад в развитие внутреннего туризма и популяризацию туристских возможностей города Москвы.



Генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Денис Матюхин получил премию за вклад в развитие делового туризма и туристского потенциала города Москвы.



Менеджер по продвижению ООО "ГрандРусь" Елена Орленко – за вклад в развитие въездного туризма в городе Москве.



Исполнительный директор Ассоциации турагентов по развитию туристического бизнеса "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова награждена за активное участие в работе по оказанию правовой поддержки при реализации туристских продуктов, вклад в развитие туристской индустрии в городе Москве.



Директору ООО "Доход 88" Дмитрий Романов премия вручена за вклад в развитие гастрономического туризма в городе Москвы.



Генеральный директор АО "Планетарий" Виталий Тимофеев получил премию за вклад в развитие детского туризма и плодотворную научно-просветительскую деятельность в Москве.



Вице-президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев награжден за развитие медицинского туризма в столице.



Как отметили таккже в пресс-службе мэрии, «За девять месяцев 2024 года столичная индустрия гостеприимства добилась рекордных достижений по основным показателям: Москву посетило 19,7 миллиона туристов, что на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года, и на один процент выше показателей 2019-го.

Высокий рост показателей отрасли невозможен без непосредственного участия профессионалов, работающих в этой сфере. Поэтому Правительство Москвы отмечает лучших работников столичного туризма специальной наградой».

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы