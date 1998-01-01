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27 февраля
Десять представителей туриндустрии Москвы получили сегодня премии правительства города
Среди награжденных — руководители платформы для отелей Travelline, туркомпаний «Семь холмов» и «Аэроклуб», Альянса турагентств и Ассоциации медтуризма
Десять представителей индустрии гостеприимства Москвы получили сегодня премии правительства города в сфере туризма, сообщает пресс-служба мэрии города.
Как отмечают в пресс-службе, «История ежегодных премий Москвы в области туризма берет начало в 2004 году. На протяжении почти 20 лет они присуждались в качестве одной из номинаций премии в области физической культуры, спорта и туризма. В 2022 году по решению мэра Москвы премии в области туризма были выделены в отдельную награду.
Они присуждаются за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на развитие туристического потенциала города, повышение качества и привлекательности услуг, эффективности использования ресурсов, развитие инфраструктуры, расположенной на территории столицы. Размер премии составляет один миллион рублей.
Всего с 2004 по 2024 год лауреатами премий стали 163 работника туриндустрии. Среди них - отельеры, экскурсоводы, руководители культурных учреждений и другие представители столичной индустрии гостеприимства».
Генеральный директор ООО "Трэвэл Лайн Системс" (платформа для отелей Travelline) Александр Галочкин награжден за вклад в цифровую трансформацию туристической отрасли в городе Москве.
Высокий рост показателей отрасли невозможен без непосредственного участия профессионалов, работающих в этой сфере. Поэтому Правительство Москвы отмечает лучших работников столичного туризма специальной наградой».
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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