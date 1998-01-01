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27 февраля
Эксперты: Турпоток из России в зимнюю Турцию падает второй год подряд
Среди причин — высокие цены и расширение зимних предложений
По данным министерства культуры и туризма Турции, в январе 2025 года в стране зафиксировали 2 171 118 визитов иностранцев. Это на 6,1% больше, чем в январе 2024 года (2 047 027), - сообщает АТОР.
Ведущая пятерка стран, у которых количество визитов было наибольшим, в январе выглядела так:
Эксперты АТОР отмечают, что январский турпоток в Турцию продолжает падать уже второй год. В январе 2023 года был поставлен рекорд – 279 818 визитов россиян, в январе 2024 года турпоток из РФ упал на 17,6% (230 579 прибытий), и в январе 2025 года падение составило еще 11,6% год к году.
Декабрьский турпоток из РФ в Турцию, напомним, тоже показал снижение. Есть все основания полагать, что и февраль будет таким же.
Из 203 733 визитов россиян в Турцию в январе 2025 года 21,12% (43 028 прибытий) пришлись на провинцию Анталья. Там турпоток из России в январе тоже падает второй год подряд. В январе 2025 года падение количества визитов россиян год к году составило -25%.
Эгейское побережье Турции (провинция Мугла – Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие и пр.) в январе приняло 434 гражданина РФ (0,21% всего российского турпотока в этом месяце). Это на 42% меньше, чем было в январе прошлого года, но как бы то ни было, зимой Мугла не делает погоды в статистике.
Точных данных по Стамбулу еще нет, однако очевидно, что турпоток из России сократился и там – помимо «минуса» Антальи и Эгейского побережья в Турции недосчитались еще 11,5 тыс. туристов из России – и большую часть этой разницы, вероятно, пришлась на Стамбул.
Если исходить из этого, то январский турпоток из РФ в этот турецкий мегаполис, оценочно, составил около 145 тыс. визитов, что на 4% меньше, чем в январе 2024 года.
В продолжающемся второй год падении спроса на зимнюю Турцию эксперты АТОР видят две причины.
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