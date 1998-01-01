Новости Эксперты: Турпоток из России в зимнюю Турцию падает второй год подряд Среди причин — высокие цены и расширение зимних предложений

По данным министерства культуры и туризма Турции, в январе 2025 года в стране зафиксировали 2 171 118 визитов иностранцев. Это на 6,1% больше, чем в январе 2024 года (2 047 027), - сообщает АТОР. Ведущая пятерка стран, у которых количество визитов было наибольшим, в январе выглядела так: Иран: 24 0643 визита (+13,6% по сравнению с январем 2024 года)

Россия: 203 733 визита (-11,6% по сравнению с январем 2024 года)

Болгария: 165 792 визита (+2,11% по сравнению с январем 2024 года)

Германия: 150 558 визитов (+5,4% по сравнению с январем 2024 года)

Грузия: 93 115 визитов (-4,3% по сравнению с январем 2024 года). Эксперты АТОР отмечают, что январский турпоток в Турцию продолжает падать уже второй год. В январе 2023 года был поставлен рекорд – 279 818 визитов россиян, в январе 2024 года турпоток из РФ упал на 17,6% (230 579 прибытий), и в январе 2025 года падение составило еще 11,6% год к году. Декабрьский турпоток из РФ в Турцию, напомним, тоже показал снижение. Есть все основания полагать, что и февраль будет таким же. Из 203 733 визитов россиян в Турцию в январе 2025 года 21,12% (43 028 прибытий) пришлись на провинцию Анталья. Там турпоток из России в январе тоже падает второй год подряд. В январе 2025 года падение количества визитов россиян год к году составило -25%. Эгейское побережье Турции (провинция Мугла – Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие и пр.) в январе приняло 434 гражданина РФ (0,21% всего российского турпотока в этом месяце). Это на 42% меньше, чем было в январе прошлого года, но как бы то ни было, зимой Мугла не делает погоды в статистике. Точных данных по Стамбулу еще нет, однако очевидно, что турпоток из России сократился и там – помимо «минуса» Антальи и Эгейского побережья в Турции недосчитались еще 11,5 тыс. туристов из России – и большую часть этой разницы, вероятно, пришлась на Стамбул. Если исходить из этого, то январский турпоток из РФ в этот турецкий мегаполис, оценочно, составил около 145 тыс. визитов, что на 4% меньше, чем в январе 2024 года. В продолжающемся второй год падении спроса на зимнюю Турцию эксперты АТОР видят две причины. Первая – спрос «нормализуется» с аномально высокой базы 2023 года (осложненной очень большим объемом транзита и вдобавок «релокацией»). Вторая причина – ценовая: высокие цены на зимнюю Турцию при холодном море в этот период заставляют искать россиян более дешевые пляжные направления – благо выбор их расширился. /TOURBUS.RU

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