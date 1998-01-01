|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 февраля
Культурный туризм стал еще одной «визитной карточкой» Сочи
XVIII Зимний международный фестиваль искусств собрал в Сочи более 15 тыс. зрителей
В Сочи завершился XVIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, вновь собравший рекордное количество зрителей, - более 15 тыс. человек.
Эксперты уверены, что высокий интерес к отдыху в Сочи, особенно в межсезонье поддерживается именно такими культурными мероприятиями. И одним из самых масштабных является Зимний международный фестиваль искусств, - сообщает наш специальный корреспондент.
За 18 лет своего существования фестиваль взрастил свою публику и превратил Сочи в настоящую зимнюю культурную столицу.
В этом году участие в нем приняли не только ведущие музыканты, артисты, представители культуры нашей страны, но и внушительная делегация их стран БРИКС.
В Сочи приехали культурные делегации из Эфиопии, Бразилии, Ирана, Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта и Китая.
По мнению мэра Сочи Андрея Прошунина, данный фестиваль уже можно смело назвать визитной карточкой Сочи.
«В этом году для выступлений задействованы четыре площадки на побережье и в горном кластере, а значит, у сочинцев и гостей курорта - больше возможностей прикоснуться к прекрасному миру классической музыки, - прокомментировал он.
- Сочи уже традиционно удерживает статус главного курорта России, возглавив, в 2025 году список самых востребованных туристических направлений. В январе город встретил более 700 тысяч гостей, что на 5,4% больше, чем за тот же период в прошлом году, в феврале будут цифры не меньше, - и в этом немалая заслуга именно культурного туризма.
Наш город продолжает доказывать, что звание главного курорта России — не просто статус, а заслуженный результат многолетнего развития».
/TOURBUS.RU
Фото: Алексей Молчановский
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72