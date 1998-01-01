Культурный туризм стал еще одной «визитной карточкой» Сочи

В Сочи завершился XVIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, вновь собравший рекордное количество зрителей, - более 15 тыс. человек.

Эксперты уверены, что высокий интерес к отдыху в Сочи, особенно в межсезонье поддерживается именно такими культурными мероприятиями. И одним из самых масштабных является Зимний международный фестиваль искусств, - сообщает наш специальный корреспондент.

За 18 лет своего существования фестиваль взрастил свою публику и превратил Сочи в настоящую зимнюю культурную столицу.

В этом году участие в нем приняли не только ведущие музыканты, артисты, представители культуры нашей страны, но и внушительная делегация их стран БРИКС.

В Сочи приехали культурные делегации из Эфиопии, Бразилии, Ирана, Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта и Китая.

По мнению мэра Сочи Андрея Прошунина, данный фестиваль уже можно смело назвать визитной карточкой Сочи.

«В этом году для выступлений задействованы четыре площадки на побережье и в горном кластере, а значит, у сочинцев и гостей курорта - больше возможностей прикоснуться к прекрасному миру классической музыки, - прокомментировал он.

- Сочи уже традиционно удерживает статус главного курорта России, возглавив, в 2025 году список самых востребованных туристических направлений. В январе город встретил более 700 тысяч гостей, что на 5,4% больше, чем за тот же период в прошлом году, в феврале будут цифры не меньше, - и в этом немалая заслуга именно культурного туризма.

Наш город продолжает доказывать, что звание главного курорта России — не просто статус, а заслуженный результат многолетнего развития».