Новости Travelatа: Восьмое марта российские туристы отметят в Египте и Таиланде Аналитики онлайн-компании проанализировали продажи туров, приуроченных к первому весеннему празднику

Чаще всего россияне для отдыха на 8 Марта выбирают пляжные направления. Причем, несмотря на рост цен и отсутствие дополнительных выходных, объем бронирований растет. Наиболее востребованы Таиланд и Египет, - сообщили нам сегодня в пресс-службе интернет-магазина туров Travelata. Таиланд стал самым популярным в компании направлением на начало марта. В прошлом году он занимал вторую строчку. Доля направления выросла с 20% до 26%, а вот средний чек увеличился минимально, примерно на 3 тысячи рублей, и составил 266 тысяч рублей. На втором месте Египет, который годом ранее был лидером среди популярных направлений. Его доля уменьшилась с 23% до 19%. Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тысячи рублей до 199 тысяч. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на один процент и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тысяч до 242 тысяч рублей. Турция и Россия немного потеряли в объемах. Отечественные курорты теперь набирают 9% поклонников и занимают пятую позицию, средний чек в этом году составляет 74 тысячи рублей. Доля Турции весной 2025-го составляет 10%. Цена поездки немного уменьшилась – со 131 тысячи до 125 тысяч рублей за тур. Самый дорогой тур, который купили россияне с захватом 8 Марта, – поездка из Москвы на Мальдивы. Она стоила 1 048 295 рублей. Пара с ребенком проведут на курорте 10 ночей в отеле 5* с системой питания «все включено». В прошлом году в это время самой дорогой поездкой стало путешествие в Дубай. Пара с ребенком отправилась в ОАЭ из Москвы и провела там 10 ночей в отеле с системой питания «ультра все включено». Стоимость отпуска составила 957 622 рубля. Наиболее скромно отметит 8 Марта пара из Москвы. За поездку в Санкт-Петербург на 5 ночей туристы заплатили 19 143 руб. Отель будет без звезд и питания. В прошлом году самый бюджетный тур стоил 24 833 рубля. Пара из Москвы провела в Северной столице 5 ночей в 3-звездочном отеле с завтраками. Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata, отмечает: «Россияне соскучились по теплу и стараются побывать на пляжах. На время с захватом 8 Марта забронировано больше поездок, чем в прошлом году, несмотря на то, что дополнительных выходных не будет. В этом году наибольшим спросом пользуется Таиланд, в марте 2024-го первое место было у Египта. Стоит отметить, что Таиланд подорожал совсем немного, меньше, чем путешествия к Красному морю». Топ популярных направлений с захватом 8 марта 2025 г. + средние чеки Направление Доля Ср. чек, руб. Таиланд 26% 266 486 Египет 19% 198 860 ОАЭ 17% 242 175 Турция 10% 124 632 Россия 9% 74 303

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