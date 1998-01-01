Туроператоры: Проблемы с получением виз в Японию — временное явление

По мнению экспертов, в течение месяца ситуация с очередями на получение японских виз нормализуется

По информации АТОР, СМИ и телеграм-каналах активно обсуждают ситуацию с длинными очередями у консульств Японии в Москве и Санкт-Петербурге, в которых стоят желающие подать документы на визу. По сообщениям источников, на днях очередь на вход в консульство в Москве доходила до 200 человек.

«Наплыв заявителей связан с несколькими факторами. Это и выходной день у консульств Японии по причине Дня рождения императора, и повышенный спрос на визы перед сезоном цветения сакуры, и общий рост интереса к поездкам в Японию», – пояснили в BSI Group.

Повышенный интерес к поездкам в Японию наблюдается в последние два года, особенно на фоне появления доступных авиаперелетов через Китай, подчеркивают туроператоры.

По оценке экспертов «Русского Экспресса», в течение месяца ситуация с очередями на получение японских виз нормализуется. Как полагают в ITM group, ажиотаж спадет с уменьшением шансов попасть в страну в период цветения сакуры.

«Очереди у японского консульства в конце февраля - начале марта – не новость, они сезонно возникают каждый год. Кроме поездок на сезон цветения сакуры, многие путешественники подают документы и на визы для круизов с посещением Японии», – отмечают эксперты PAC Group.

Кстати, за визами в консульства Японии в личном порядке обращаются преимущественно самостоятельные путешественники. За организованных туристов пакет документов в консульство может подготовить и отправить туроператор. Такую услугу предоставляют компании BSI Group, ITM group, «Русский Экспресс», Space Travel, PAC Group и другие.

«Мы предлагаем услуги оформления визы в Японию, и все документы готовим сами. Услуга востребована. К сожалению, любые мелкие несоответствия документов грозят отказом. Например, даже если документы в папке разложены не в том порядке, папку вернут. Наш опыт помогает обойти эти неприятности», – отметила в беседе с АТОР руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина.

У туроператора Space Travel есть аккредитация в консульстве Японии в Москве, поэтому визовые специалисты компании сами проверяют документы и относят их на оформление по заранее оформленной доверенности. В консульстве предусмотрены отдельные «окна» для туроператоров – их курьеры в очередях не стоят. Проблем с записью и лимитами на прием паспортов нет, рассказали в Space Travel.

В Space Travel также обращают внимание на некоторое смягчение визовых процедур с японской стороны. Например, из списка документов убрали гостиничный ваучер.

«Сейчас главное требование – предоставление подробной программы поездки, в идеале – по дням: с момента прилета и трансфера в отель, до всех перемещений по стране и проживания в отелях. Туристам надо учесть, что эти данные японцами достаточно активно проверяются: представители консульства звонит в отели, трансферные компании и так далее. И это, кстати, значительно стимулирует в России спрос на готовые экскурсионные туры, где уже есть расписанная и подтвержденная подробная программа. Эти документы мы сами готовим для наших туристов», – рассказали в Space Travel.

Другие требования к пакету документов на визу в Японию остаются довольно строгими, но в итоге вполне выполнимыми. Например, выписка с банковского счета принимается только с «мокрой» печатью.

В теории, это может добавить некоторых хлопот заявителю, у которого счет есть в банке без физических офисов. Однако тут вопрос только во времени: курьер банка привезет вам домой такую справку в течение пары дней, поясняют в Space Travel.

Повышенный спрос на японские визы не привел к заметному увеличению сроков рассмотрения документов. Организованные туристы в Москве и Санкт-Петербурге без проблем получают визы до начала поездки.

Как поясняли в BSI Group, в первую очередь, в консульстве рассматривают документы тех, у которых вылеты в Японию на ближайшие дни.

Срок рассмотрения составляет минимум 5 рабочих дней, рассказали «Вестнику АТОР» в «Русском Экспрессе».

Российские туристы могут оформить однократную визу в Японию на 3 месяца (15 дней пребывания в стране) и мультивизу на 3 года (30 дней пребывания), напомнили в PAC Group.

Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в Японию заблаговременно: за 15 рабочих дней до поездки, а лучше за месяц. Также важно предварительно ознакомиться с перечнем необходимых документов, чтобы не терять время на устранение ошибок и недочетов, резюмируют в «Русском Экспрессе».

По информации туроператоров, у их клиентов не было случаев отказа в выдаче японских виз. В целом японская сторона довольно лояльно подходит к российским заявителям, подчеркивают эксперты Space Travel.

/TOURBUS.RU