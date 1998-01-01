Эксперты: Спрос на «масленичные» туры продолжает падать

Туроператоры не отмечают сколько-нибудь заметного спроса на специальные масленичные программы в 2025 году, хотя отели на выходные в этот период и стараются порадовать гостей карнавальной анимацией и блинами.

Ряд экспертов утверждают – Масленица постепенно уходит из событийного календаря организованного туризма, становясь обычным «городским развлечением». Но туры на Масленицу все же есть, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

«Масленица в 2025 году оказалась «зажата» между двумя другими знаковыми выходными – приуроченными к 23 февраля и 8 марта. Те, кто хотел как-то по особенному провести выходные, уже «сожгли» свободные деньги на гендерные праздники.

Это обусловило очень невысокий спрос на отдых в масленичный период. Об этом говорит хотя бы то, что цены на туры и отели на уикенд 1-2 марта в целом не отличаются от других выходных», – говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как подчеркивает г-н Ромашкин, в этом году партнеры туроператора на маршрутах Золотого кольца, предвидя низкий спрос, даже не стали предлагать компании на продажу туры с масленичными спецпрограммами.

Туроператор «Мультитур» также подтвердил, что отдельно экскурсионные туры с акцентом на Масленицу в этом году не выставляли, хотя сами по себе сборные туры по Золотому кольцу продаются неплохо.

Зато в компании наблюдают увеличение количества бронирований отелей Подмосковья и Средней полосы России в предстоящие выходные (2 ночи). В отелях проходят масленичные гулянья, «блинные недели», сжигание чучела в воскресенье и т.д.

«Отдельных туров на Масленицу мы в этом году не делали, так как группы на такие заезды вообще собрать сложно», – согласны и в «Интуристе». На Масленицу туроператор предлагает туристам приобрести, например, просто туры выходного дня в Санкт-Петербург.

«Туристы в этих турах в свободное время могут отправиться на масленичные гулянья в парки и другие городские локации Петербурга», – предлагают в «Интуристе».

В Национальном туроператоре АЛЕАН отмечают, что хотя в ассортименте туроператора и представлены в этом году экскурсионные туры с «масленичной» программой, спрос на них – невысокий.

«Можем констатировать, что Масленица постепенно уходит из событийного календаря организованного туризма. Безусловно, туристы в экскурсионных турах, даты которых приходятся на Масленицу, могут самостоятельно принять участие в каких то мероприятиях, организованных в городах, а отельные туристы – в отелях. Но это уже фон, а не повод для поездки для подавляющего большинства туристов», – заключает Сергей Ромашкин из «Дельфина».

Как отмечают в АТОР, туроператоры и в прошлые годы подчеркивали, что сама по себе Масленица (в отличие от праздников 23 февраля и 8 марта) не является каким-то ярким драйвером спроса и интерес к ней туристов не так велик, как это представляется в СМИ.

Частично спрос на нее гасится “гендерными” праздниками, часть туристов уже потратили деньги на иные поездки или копят деньги на лето, а еще части просто не нужны услуги туроператоров, чтобы сесть на машину, поехать в соседний город и поесть блинов на площади, отмечал ранее г-н Ромашкин.

Даже до пандемии ажиотажного спроса на масленичные туры не было, и туристы предпочитали проводить масленичный уикенд в отелях. Скорее, Масленица стала просто хорошим поводом развлечься для самих жителей городов, где организованы тематические программы, - считают эксперты.

/TOURBUS.RU





Фото: Culture.ru