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26 февраля
Сангаджи Тарбаев: “Поездки иностранцев в Россию – это инструмент нашей "мягкой силы"
Глава комитета по туризму Госдумы рассказал, нужно ли нашей стране «симметрично отвечать» на визовые санкции
Глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев считает инструментом "мягкой силы" поездки иностранных туристов в Россию, и, по мнению депутата, от него не следует отказываться.
"Поездки иностранцев в Россию – это инструмент нашей "мягкой силы", и отказываться от него не следует. Лучше один раз увидеть (а следом и второй раз, а может, и третий), чем сто раз услышать...
На это мы и рассчитываем, продвигая образ России за рубежом как целый букет возможностей для уникального отдыха", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о возможности симметричного ответа на визовые санкции.
По данным ведомства, программа хорошо сработала в целевых странах, что позволило нарастить турпотоки на десятки процентов. Поэтому она будет расширена на новые страны.
Лидером по турпотоку стал Китай, откуда за четыре квартала приехало 848 тыс. туристов. В 2023 году турпоток из этой страны составил 200 тыс. человек, что означает рост в 4,5 раза.
На втором месте с отрывом более чем в 10 раз – Германия (66,5 тыс.). Турпоток вырос с 55,9 тыс. в прошлом году на 20%.
На третьем месте – ОАЭ, откуда приехало 65,2 тыс. туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. На четвертом месте – Турция (58,5 тыс., рост – 23%), на пятом – Туркмения, откуда приехало 57,3 тыс. туристов, рост – на 60%.
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