Новости Сангаджи Тарбаев: “Поездки иностранцев в Россию – это инструмент нашей "мягкой силы" Глава комитета по туризму Госдумы рассказал, нужно ли нашей стране «симметрично отвечать» на визовые санкции

Глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев считает инструментом "мягкой силы" поездки иностранных туристов в Россию, и, по мнению депутата, от него не следует отказываться. "Поездки иностранцев в Россию – это инструмент нашей "мягкой силы", и отказываться от него не следует. Лучше один раз увидеть (а следом и второй раз, а может, и третий), чем сто раз услышать... На это мы и рассчитываем, продвигая образ России за рубежом как целый букет возможностей для уникального отдыха", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о возможности симметричного ответа на визовые санкции.



Г-н Тарбаев добавил, что "визовые барьеры – это попытка оказания давления на россиян".

"Но, как показывает практика, особым успехом такие шаги не увенчались успехом.ьНапример, число выданных в 2024 году нашим согражданам шенгенских виз выросло на 35%. Люди ездят – к родственникам или по делам бизнеса – даже в отсутствие прямого авиасообщения", - пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что в 2025 году планируется перезапуск программы продвижения туристического бренда России Discover Russia за рубежом. По данным ведомства, программа хорошо сработала в целевых странах, что позволило нарастить турпотоки на десятки процентов. Поэтому она будет расширена на новые страны.



Иностранные граждане в 2024 году совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, это в 2,3 раза больше, чем за предыдущий год, сообщила ранее Погранслужба ФСБ России. Лидером по турпотоку стал Китай, откуда за четыре квартала приехало 848 тыс. туристов. В 2023 году турпоток из этой страны составил 200 тыс. человек, что означает рост в 4,5 раза. На втором месте с отрывом более чем в 10 раз – Германия (66,5 тыс.). Турпоток вырос с 55,9 тыс. в прошлом году на 20%. На третьем месте – ОАЭ, откуда приехало 65,2 тыс. туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. На четвертом месте – Турция (58,5 тыс., рост – 23%), на пятом – Туркмения, откуда приехало 57,3 тыс. туристов, рост – на 60%.

/TOURBUS.RU





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