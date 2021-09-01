Новости У туристов возникли проблемы с покупкой "свежих" долларов Эксперты предлагают заранее оплачивать максимальное количество услуг, билетов и экскурсий в турагентстве рублями

Сложности с покупкой долларовых банкнот нового образца заставляют туристов искать другие способы оплаты за рубежом, это может быть евро, наличная валюта страны, куда планируется поездка, карты банков третьих стран либо оплата услуг турагентству в России, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс». "В российских банках действительно не хватает долларовых купюр образца после 2013 года, а старые купюры в некоторых странах могут не принять. Рассчитываем, что финансовый регулятор вместе с банками найдет какое-то решение, даст разъяснения. А пока банки на свое усмотрение берут комиссию за обмен долларов старого образца, выставляют для них особый курс. Впрочем, есть банки, которые просто меняют купюры без особых условий", - рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.



Эксперт добавил, что среди вариантов решения проблемы – использование платежных карт зарубежных банков, которые уже имеют многие туристы.

"Можно также приобрести евро, которые, как и доллары, принимают в любой стране, или наличную валюту страны, куда планируется путешествие – это могут быть дирхамы ОАЭ, тайские баты, юани и т.д. Еще более надежный вариант – оплата в рублях через турагентов максимального количества услуг и сервисов в России. Помимо проживания и питания в отеле, билетов и трансферов, это могут быть спа-услуги, экскурсии, билеты на концерты, в музеи и т.д. У ряда туроператоров, прежде всего в премиальном сегменте, есть система рублевых депозитов, с которых списываются средства за услуги во время отдыха клиента за рубежом", - сказал вице-президент РСТ.



Г-н Горин подчеркнул, что сейчас наиболее выгодный момент для оплаты зарубежных туров, так как рубль за последние недели заметно укрепился к доллару и евро, а у туроператоров продолжаются акции раннего бронирования.



Начальник отдела продаж туроператора "Содис" Ирина Мануильская рассказала, что на Мальдивах "проблема старых долларов" существует очень давно.

"На островах архипелага уже много лет не берут старые купюры, поэтому мы всегда предупреждали клиентов, что брать с собой нужно только доллары, на которых есть синяя полосочка. Иногда туристы просят проверить, какие доллары принимают в заказанных ими отелях, мы звоним в гостиницу и еще раз все уточняем. Туристы либо по сусекам находят новые доллары, либо берут евро. Хотя у индивидуалов, как правило, есть кредитные карточки", - пояснила она.



Что касается национальных валют, некоторые туристы, по словам Мануильской, покупают дирхамы для поездки в Эмираты, а про тайские баты никто из клиентов "Содиса" не спрашивал.



Генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что купить новые долларовые купюры в России – не проблема, но они стоят дороже старых примерно на два рубля за доллар.

"В стране полно американской валюты, а вот тайские баты найти очень тяжело даже в Москве. Попробуйте сейчас позвонить в банки и заказать 100 тысяч тайских батов, это порядка 3 тысяч долларов. Типичная ситуация, что в одном из отделений банка они есть, но пока турист туда доедет, их уже купят, а следующая поставка может быть не скоро. Кстати, сам недавно хотел купить баты в Ростове-на-Дону, но не нашел. Дирхамы ОАЭ купить чуть проще, но все равно в Эмираты все едут с долларами. Нормальная ситуация только с юанями, ехать с ними в Китай - уже обычная практика. Люди не хотят покупать экзотические валюты по простой причине – их нельзя использовать как универсальные. Если вы купили 100 тысяч тайских батов, а потратили 80 тысяч, с оставшимися нельзя будет никуда поехать, кроме Таиланда. А вот доллары и евро не пропадут", - подчеркнул эксперт.



Эксперт также считает, что проще всего максимальное число услуг оплатить заранее.

"Мы всегда советуем туристам больше услуг покупать за рубли у турагентств, те же билеты в оперу в Бангкоке или Дубае, билеты в Лувр и «Феррари парк» в Абу-Даби, на любые концерты и в музеи. Как можно больше рублей за дополнительные услуги надо оставлять в турагентстве, тогда на отдыхе не придется тратить валюту. Понадобится немного наличных на ужины, если они не включены в пакет, сувениры, а все остальное будет уже оплачено", - заключил г-н Мкртчян.

/TOURBUS.RU

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