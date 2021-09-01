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26 февраля
У туристов возникли проблемы с покупкой "свежих" долларов
Эксперты предлагают заранее оплачивать максимальное количество услуг, билетов и экскурсий в турагентстве рублями
Сложности с покупкой долларовых банкнот нового образца заставляют туристов искать другие способы оплаты за рубежом, это может быть евро, наличная валюта страны, куда планируется поездка, карты банков третьих стран либо оплата услуг турагентству в России, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».
"В российских банках действительно не хватает долларовых купюр образца после 2013 года, а старые купюры в некоторых странах могут не принять. Рассчитываем, что финансовый регулятор вместе с банками найдет какое-то решение, даст разъяснения.
А пока банки на свое усмотрение берут комиссию за обмен долларов старого образца, выставляют для них особый курс. Впрочем, есть банки, которые просто меняют купюры без особых условий", - рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Помимо проживания и питания в отеле, билетов и трансферов, это могут быть спа-услуги, экскурсии, билеты на концерты, в музеи и т.д. У ряда туроператоров, прежде всего в премиальном сегменте, есть система рублевых депозитов, с которых списываются средства за услуги во время отдыха клиента за рубежом", - сказал вице-президент РСТ.
Иногда туристы просят проверить, какие доллары принимают в заказанных ими отелях, мы звоним в гостиницу и еще раз все уточняем. Туристы либо по сусекам находят новые доллары, либо берут евро. Хотя у индивидуалов, как правило, есть кредитные карточки", - пояснила она.
Типичная ситуация, что в одном из отделений банка они есть, но пока турист туда доедет, их уже купят, а следующая поставка может быть не скоро. Кстати, сам недавно хотел купить баты в Ростове-на-Дону, но не нашел.
Дирхамы ОАЭ купить чуть проще, но все равно в Эмираты все едут с долларами. Нормальная ситуация только с юанями, ехать с ними в Китай - уже обычная практика.
Люди не хотят покупать экзотические валюты по простой причине – их нельзя использовать как универсальные.
Если вы купили 100 тысяч тайских батов, а потратили 80 тысяч, с оставшимися нельзя будет никуда поехать, кроме Таиланда. А вот доллары и евро не пропадут", - подчеркнул эксперт.
Как можно больше рублей за дополнительные услуги надо оставлять в турагентстве, тогда на отдыхе не придется тратить валюту. Понадобится немного наличных на ужины, если они не включены в пакет, сувениры, а все остальное будет уже оплачено", - заключил г-н Мкртчян.
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