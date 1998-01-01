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С начала года подмосковные музеи посетили уже 113 тыс. туристов

В лидерах - историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, музеи Звенигорода и Серпухова

С начала года государственные музеи Московской области посетили более 113 тыс. жителей и гостей региона.

По сообщению пресс-службы Министерства культуры и туризма Подмосковья лидером по туристической посещаемости стал Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре. С начала года там побывали более 6 тыс. человек.

22 февраля здесь состоялось открытие новой масштабной выставки «Повелитель снов» известного бурятского художника Зорикто Доржиева / ZORIKTO. Зрители увидят живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия, — в общей сложности 75 произведений.

«Правильно, чт подмосковные музеи наряду с показом классического искусства не забывают знакомить посетителей с творчеством современных авторов, - отметил в день открытия министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - На этот раз зрителей ждет встреча с очень яркими, самобытными работами мастера, чьи произведения есть в коллекциях ведущих музеев России. Думаю, что увидеть работы Зорикто Доржиева в Истру приедут жители и Московской области, и столицы».

Ранее Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне ожидается увеличение турпотока.

«Впервые за 10 лет выставка Доржиева проходит в Центральном регионе России, и впервые — в Подмосковье. В рамках выставки пройдет насыщенная параллельная программа. Кроме того, художник подготовил авторский видеогид по экспозиции, - прокомментировала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко. -

В наших выставочных залах развернулась настоящая ретроспектива автора, где представлены работы, созданные с 2006 года, в том числе редко экспонируемые. Надеюсь, результат нашей работы впечатлит зрителей и привлечёт в регион большое количество туристов. Выставка будет работать до 18 мая».

В тройку музеев-лидеров также вошли Звенигородский музей – заповедник - выставку «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея» посетили около 3 тыс. гостей.

А также Серпуховский историко-художественный музей - на выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» побывали за время каникул более 1,8 тыс. человек.

/TOURBUS.RU

Фото: khankhalaev.com/artists/zorikto-dorzhiev